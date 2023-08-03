Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Тобол» проиграл «Базелю», но прошёл дальше

03 Августа 2023 • 18:54 Комментировать
Тобол
1:2
Базель
окончен

В первом на сегодня матче Лиги конференций «Тобол» принимал «Базель». На прошлой неделе команда из Казахстана победила со счётом 3:1 и получила хорошие шансы пройти недавнего участника Лиги чемпионов. В середине первого тайма Антон Каде в стиле Арьена Роббена прорвался по линии штрафной справа к центру и метко пробил под дальнюю штангу. Несколько минут, и Жан-Кевин Огюстен реализовал пенальти - 0:2. 11-метровый в ответ, и Серж Дебле плотно и точно послал мяч в сетку - 1:2. Дебле стрелял и после перерыва - с правого края штрафной зарядил в перекладину у дальней крестовины. В целом вторая половина была событийной, но ни одна команда больше не забивала.

«Тобол» идет дальше и сыграет против «Дерри Сити» или «КуПС».

Протокол игры  
Тобол1:2Базель
  26'Каде Антон (0:1)
  32'Огюстен Жан-Кевин (0:2)
(1:2) Дебле Серж43'  
Коновалов ИванКаиров Багдат 61' (Габараев Альберт ( 61') Рогач ИванМладжович БоянАсранкулов Роман  82'Жарынбетов Самат 84' (Мужиков Серикжан ( 84') Илич ЙованЧесноков Ислам  59' 84' (Киреенко Павел ( 84') Оразов Рамазан 70' (Забелин Павел ( 70') Вукадинович Милян  10' 83' (Жумашев Жаслан ( 83') Дебле Серж
Запасные: Жакупов ТимурСемченков ДаниярГалым БейбитМркаич МомчилоБусурманов Султан
Сальви МиркоЛанг МихаэльКомас Арнау  76'Ван Бремен ФиннШмидт Доминик IIФрай Фабиан  45'Бургер Ваутер 71' (Оньегбуле Брайан ( 71') Каде Антон 78' (Зе Арлет Жуниор ( 78') Огюстен Жан-Кевин  87'Миллар Лиам 78' (Хунцикер Андрин ( 78') Ндой Дан 87' (Джига Нассер ( 87')
Запасные: Де Моль НильсЭссиам ЭммануэльКайомбо АксельПфайффер ТимФогель Уго
03 августа. Стадион "Центральный стадион Костаная".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Базель Тобол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тобол Тобол
Базель Базель
1
2
3.40 3.35 2.19
Видео
Окончен
Пюник Пюник
Кальмар Кальмар
2
1
2.39 3.35 3.00
Видео
Окончен после доп. времени
ФК Санта-Колома ФК Санта-Колома
Сутьеска Никшич Сутьеска Никшич
3
0
Видео
Окончен
Спартак Трнава Спартак Трнава
Ауда Ауда
4
1
1.47 4.30 7.20
Видео
86 мин
Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис
Лех Лех
0
1
5.20 3.90 1.67
Видео
86 мин
Урарту Урарту
Фарул Констанца Фарул Констанца
2
2
2.65 3.35 2.70
Видео
86 мин
Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси
Хамрун Спартанс Хамрун Спартанс
0
1
1.67 3.70 5.40
Видео
86 мин
Сабах Баку Сабах Баку
РФШ Рига РФШ Рига
1
1
Видео
86 мин
Паневежис Паневежис
Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева
1
1
2.75 3.35 2.55
Видео
86 мин
КуПС КуПС
Дерри Сити Дерри Сити
3
3
2.31 3.40 3.10
Видео
86 мин
Погонь Щецин Погонь Щецин
Линфилд Линфилд
3
2
1.31 5.60 9.00
Видео
86 мин
Актобе Актобе
Торпедо Кутаиси Торпедо Кутаиси
1
2
1.71 3.75 5.00
Видео
Перерыв
Залаэгерсег Залаэгерсег
Осиек Осиек
0
1
2.60 3.35 2.75
Видео
41 мин
Петрокуб Петрокуб
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
0
0
5.60 4.20 1.58
Видео
41 мин
Омония Никосия Омония Никосия
Габала Габала
3
0
1.54 4.10 6.20
Видео
41 мин
Сепси Сепси
ЦСКА София ЦСКА София
1
0
Видео
41 мин
Русенборг Русенборг
Крузейдерс Крузейдерс
1
0
1.45 4.15 7.00
Видео
41 мин
Дила Дила
Ворскла Ворскла
0
0
2.39 3.35 3.00
Видео
41 мин
Нефтчи Нефтчи
Железничар Железничар
1
0
2.02 3.45 3.80
Видео
41 мин
Рига Рига
Кечкемет Кечкемет
0
1
2.03 3.65 3.55
Видео
41 мин
Левски София Левски София
Шкупи Шкупи
0
0
1.64 3.85 5.60
Видео
36 мин
Богемианс-1905 Богемианс-1905
Будё-Глимт Будё-Глимт
1
1
3.75 3.60 1.97
Видео
11 мин
Бейтар Бейтар
ПАОК ПАОК
0
0
3.70 3.45 2.05
Видео
11 мин
Прогрес Прогрес
Митьюлланд Митьюлланд
0
0
5.20 4.50 1.57
Видео
03.08.23 в 21:00
Хаммарбю Хаммарбю
Твенте Твенте
4.20 3.60 1.87
Видео
03.08.23 в 21:00
Дрита Дрита
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
5.40 3.50 1.72
Видео
03.08.23 в 21:00
Войводина Нови Сад Войводина Нови Сад
АПОЭЛ АПОЭЛ
2.60 3.50 2.60
Видео
03.08.23 в 21:00
АГФ Орхус АГФ Орхус
Брюгге Брюгге
3.00 3.35 2.40
Видео
03.08.23 в 21:00
Адана Демирспор Адана Демирспор
ЧФР Клуж ЧФР Клуж
1.81 3.60 4.60
Видео
03.08.23 в 21:00
Тирана Тирана
Бешикташ Бешикташ
5.80 4.30 1.55
Видео
03.08.23 в 21:00
Жилина Жилина
Гент Гент
5.60 4.20 1.58
Видео
03.08.23 в 21:15
Риека Риека
Дукаджини Дукаджини
1.20 6.30 15.00
Видео
03.08.23 в 21:15
Арис Салоники Арис Салоники
Арарат-Армения Арарат-Армения
1.39 5.00 7.60
Видео
03.08.23 в 21:15
Хиберниан Хиберниан
Интер Эскальдес Интер Эскальдес
1.20 6.60 15.00
Видео
03.08.23 в 21:30
Стяуа Стяуа
ЦСКА-1948 ЦСКА-1948
Видео
03.08.23 в 21:30
Борац Баня-Лука Борац Баня-Лука
Аустрия Вена Аустрия Вена
4.00 3.60 1.91
Видео
03.08.23 в 21:30
Ларн Ларн
ФК Балкани ФК Балкани
Видео
03.08.23 в 21:30
Марибор Марибор
Дифферданж Дифферданж
1.39 4.80 8.40
Видео
03.08.23 в 21:45
Люцерн Люцерн
Юргорден Юргорден
2.34 3.55 2.95
Видео
03.08.23 в 21:45
Дандолк Дандолк
Акюрейри Акюрейри
2.05 3.75 3.40
Видео
03.08.23 в 21:45
Хаверфордуэст Каунти Хаверфордуэст Каунти
Б-36 Б-36
3.25 3.65 2.15
Видео
03.08.23 в 22:00
Легия Легия
Ордабасы Ордабасы
1.51 4.40 6.40
Видео
03.08.23 в 22:00
Шемрок Роверс Шемрок Роверс
Ференцварош Ференцварош
2.90 3.65 2.33
Видео
03.08.23 в 22:00
Дебрецен Дебрецен
Алашкерт Алашкерт
1.66 3.90 5.20
Видео
03.08.23 в 22:15
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
Целе Целе
1.53 4.30 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Августа
20:03 · Лига конференций УЕФА
«Пюник» повторно обыграл «Кальмар»
18:54 · Лига конференций УЕФА
«Тобол» проиграл «Базелю», но прошёл дальше
17:16 · Лига конференций УЕФА
​«Шкупи» приехал на матч Лиги конференций с «Левски», забыв гостевую форму
02 Августа
21:57 · Лига конференций УЕФА
«Торпедо-БелАЗ» не смогло обыграть АЕК и вылетело из еврокубков
01 Августа
22:24 · Лига конференций УЕФА
«Зимбру» повторно разгромлен «Фенербахче»
22:22 · Лига конференций УЕФА
«Неман» сыграл по нулям с мальтийцами и прошёл дальше
31 Июля
12:16 · Италия. Серия А
Назван клуб, который заменит «Ювентус» в Лиге конференций
28 Июля
00:05 · Лига конференций УЕФА
«Нефтчи» на последних секундах ушёл от поражения в матче с «Железничаром»
27 Июля
22:59 · Лига конференций УЕФА
«Торпедо-БелАЗ» ушло от разгрома в матче с АЕКом из Ларнаки
22:35 · Лига конференций УЕФА
«Фарул» на последней минуте вырвал победу над «Урарту»
22:26 · Лига конференций УЕФА
«Ворскла» на последней минуте дожала грузинскую «Дилу»
22:25 · Лига конференций УЕФА
«Тобол» неожиданно одолел на выезде «Базель»
22:25 · Лига конференций УЕФА
«Петрокуб» вчистую проиграл в Израиле
22:02 · Лига конференций УЕФА
«Актобе» разгромно победил в Грузии
22:01 · Лига конференций УЕФА
«Пюник» одержал волевую победу над «Кальмаром»
Все новости
Рекомендуем