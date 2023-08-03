«Тобол» проиграл «Базелю», но прошёл дальше

В первом на сегодня матче Лиги конференций «Тобол» принимал «Базель». На прошлой неделе команда из Казахстана победила со счётом 3:1 и получила хорошие шансы пройти недавнего участника Лиги чемпионов. В середине первого тайма Антон Каде в стиле Арьена Роббена прорвался по линии штрафной справа к центру и метко пробил под дальнюю штангу. Несколько минут, и Жан-Кевин Огюстен реализовал пенальти - 0:2. 11-метровый в ответ, и Серж Дебле плотно и точно послал мяч в сетку - 1:2. Дебле стрелял и после перерыва - с правого края штрафной зарядил в перекладину у дальней крестовины. В целом вторая половина была событийной, но ни одна команда больше не забивала.
«Тобол» идет дальше и сыграет против «Дерри Сити» или «КуПС».
Протокол игры
|26'Каде Антон (0:1)
|32'Огюстен Жан-Кевин (0:2)
|(1:2) Дебле Серж43'
Коновалов Иван•Каиров Багдат61' (Габараев Альберт (61') •Рогач Иван•Младжович Боян•Асранкулов Роман• 82'Жарынбетов Самат84' (Мужиков Серикжан (84') •Илич Йован•Чесноков Ислам 59'84' (Киреенко Павел (84') •Оразов Рамазан70' (Забелин Павел (70') •Вукадинович Милян 10'83' (Жумашев Жаслан (83') •Дебле Серж
Сальви Мирко•Ланг Михаэль•Комас Арнау• 76'Ван Бремен Финн•Шмидт Доминик II•Фрай Фабиан• 45'Бургер Ваутер71' (Оньегбуле Брайан (71') •Каде Антон78' (Зе Арлет Жуниор (78') •Огюстен Жан-Кевин• 87'Миллар Лиам78' (Хунцикер Андрин (78') •Ндой Дан87' (Джига Нассер (87')
03 августа. Стадион "Центральный стадион Костаная".
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