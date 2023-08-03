«Тобол» проиграл «Базелю», но прошёл дальше

В первом на сегодня матче Лиги конференций «Тобол» принимал «Базель». На прошлой неделе команда из Казахстана победила со счётом 3:1 и получила хорошие шансы пройти недавнего участника Лиги чемпионов. В середине первого тайма Антон Каде в стиле Арьена Роббена прорвался по линии штрафной справа к центру и метко пробил под дальнюю штангу. Несколько минут, и Жан-Кевин Огюстен реализовал пенальти - 0:2. 11-метровый в ответ, и Серж Дебле плотно и точно послал мяч в сетку - 1:2. Дебле стрелял и после перерыва - с правого края штрафной зарядил в перекладину у дальней крестовины. В целом вторая половина была событийной, но ни одна команда больше не забивала.

«Тобол» идет дальше и сыграет против «Дерри Сити» или «КуПС».