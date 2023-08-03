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​«Шкупи» приехал на матч Лиги конференций с «Левски», забыв гостевую форму

03 Августа 2023 • 17:16 Комментировать
Левски София
...
Шкупи
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Через 1 ч. 53 мин.

В четверг ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций проведут «Левски» и «Шкупи». Как сообщает в социальных сетях журналист Методи Шуманов, команда из Северной Македонии сообщила делегату матча от УЕФА о том, что клуб забыл гостевую форму в Скопье. Как следствие, в резервной форме в ответной игре придётся выступить «Левски».

Отметим, что в первом матче болгарский «Левски» обыграл «Шкупи» на выезде со счётом 2:0. Теперь северным македонцам сложно рассчитывать на проход в следующий этап квалификации третьего по рангу клубного турнира континента.

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Левски Шкупи
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