​«Шкупи» приехал на матч Лиги конференций с «Левски», забыв гостевую форму

В четверг ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций проведут «Левски» и «Шкупи». Как сообщает в социальных сетях журналист Методи Шуманов, команда из Северной Македонии сообщила делегату матча от УЕФА о том, что клуб забыл гостевую форму в Скопье. Как следствие, в резервной форме в ответной игре придётся выступить «Левски».

Отметим, что в первом матче болгарский «Левски» обыграл «Шкупи» на выезде со счётом 2:0. Теперь северным македонцам сложно рассчитывать на проход в следующий этап квалификации третьего по рангу клубного турнира континента.