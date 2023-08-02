«Торпедо-БелАЗ» не смогло обыграть АЕК и вылетело из еврокубков

Во втором раунде квалификации Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» гостило у АЕКа в попытке отыграться с 2:3 недельной давности. Киприоты играли первым номером, но интрига сохранялась до последних секунд. Реальных моментов было откровенно мало, Анхель Гарсия с линии штрафной целился в угол ворот - парировано. Бруну Гама слева прорвался к линии штрафной и попал в перекладину. Перед финальным свистком АЕК контратаковал, и Пере Понс головой замкнул подачу. Валерий Горбачик успел ответить голевым ударом, и прозвучал финальный свисток.

1:1 на табло, а это значит, что «автозаводцы» прощаются с еврокубками.