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«Торпедо-БелАЗ» не смогло обыграть АЕК и вылетело из еврокубков

02 Августа 2023 • 21:57 Комментировать
АЕК Ларнака
1:1
Торпедо-БелАЗ
окончен

Во втором раунде квалификации Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» гостило у АЕКа в попытке отыграться с 2:3 недельной давности. Киприоты играли первым номером, но интрига сохранялась до последних секунд. Реальных моментов было откровенно мало, Анхель Гарсия с линии штрафной целился в угол ворот - парировано. Бруну Гама слева прорвался к линии штрафной и попал в перекладину. Перед финальным свистком АЕК контратаковал, и Пере Понс головой замкнул подачу. Валерий Горбачик успел ответить голевым ударом, и прозвучал финальный свисток.

1:1 на табло, а это значит, что «автозаводцы» прощаются с еврокубками.

Протокол игры  
АЕК Ларнака1:1Торпедо-БелАЗ
Пирич КенанСанчес Факундо  67'Миличевич ХрвоеТомович НенадГарсия АнхельФараж Имад 71' (Бруну Гама ( 71') Понс ПереГуставу Луиш 90' (Роберж Валентин ( 90') Дьюрчо Адам 88' (Касас Исмаэль ( 88') Лопеш Рафаэл 71' (Тричковски Иван ( 71') Фран Соль
Запасные: Андреу ГенриЭррерин ЯгоТумбас ЙоакеймКапсис АндреасКаптум ВилфридМамас РафаилЦиортзис Мариос
Абрамович ЕвгенийБурко ИгорьГлущенков КириллПремудров КириллМелько Владислав  65'Батищев Александр 82' (Мычелкин Егор ( 82') Мякиш МаксимПобудей Вадим 78' (Менса Эванс ( 78') Шевченко Евгений 61' (Лисакович Дмитрий ( 61'  72') Ксенофонтов Александр 61' (Ковалев Антон ( 61') Овоно Эмманюэль 61' (Горбачик Валерий ( 61')
Запасные: Чиж АлександрЮрасов ТимофейПацко НикитаЗалеский Алексей
02 августа. Стадион "АЕК Арена".

 

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Торпедо-Белаз АЕК Ларнака
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