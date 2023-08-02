«Торпедо-БелАЗ» не смогло обыграть АЕК и вылетело из еврокубков

Во втором раунде квалификации Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» гостило у АЕКа в попытке отыграться с 2:3 недельной давности. Киприоты играли первым номером, но интрига сохранялась до последних секунд. Реальных моментов было откровенно мало, Анхель Гарсия с линии штрафной целился в угол ворот - парировано. Бруну Гама слева прорвался к линии штрафной и попал в перекладину. Перед финальным свистком АЕК контратаковал, и Пере Понс головой замкнул подачу. Валерий Горбачик успел ответить голевым ударом, и прозвучал финальный свисток.
1:1 на табло, а это значит, что «автозаводцы» прощаются с еврокубками.
Протокол игры
Пирич Кенан•Санчес Факундо• 67'Миличевич Хрвое•Томович Ненад•Гарсия Анхель•Фараж Имад71' (Бруну Гама (71') •Понс Пере•Густаву Луиш90' (Роберж Валентин (90') •Дьюрчо Адам88' (Касас Исмаэль (88') •Лопеш Рафаэл71' (Тричковски Иван (71') •Фран Соль
Абрамович Евгений•Бурко Игорь•Глущенков Кирилл•Премудров Кирилл•Мелько Владислав• 65'Батищев Александр82' (Мычелкин Егор (82') •Мякиш Максим•Побудей Вадим78' (Менса Эванс (78') •Шевченко Евгений61' (Лисакович Дмитрий (61') • 72'Ксенофонтов Александр61' (Ковалев Антон (61') •Овоно Эмманюэль61' (Горбачик Валерий (61')
02 августа. Стадион "АЕК Арена".
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