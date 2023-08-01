«Зимбру» повторно разгромлен «Фенербахче»

После турецкой неудачи 0:5, «Зимбру» имел призрачные шансы против «Фенербахче», а в ответном поединке квалификации Лиги конференций снова провалился, нанеся только один удар по воротам. Турки же размялись на славу и снова победили крупно - 4:0. Все мячи были забиты после перерыва, отличились Душан Тадич, Миши Батчуайи (дубль) и Исмаил Юксек.
Протокол игры
|48'Тадич Душан (0:1)
|57'Бачуайи Миши (0:2)
|59'Бачуайи Миши (0:3)
|77'Юксек Исмаил (0:4)
Мостовей Игорь•Штефан Михаил•Бургиу Штефан•Мисараш Александру•Макрицкий Андрей46' (Райляну Влад (46') •Дамашкан Илья74' (Битка Штефан (74') •Дедечко Денис46' (Гаю Валерий (46') •Джу Джесси• 85'Сумах Ибраима•Самиев Шахром•Карунту Марин46' (Аларибе Эммануэль (46')
Байиндыр Алтай•Осайи-Самуэль Брайт 80'81' (Кападжак Бурак (81') •Азиз Сердар•Перес Луан•Кадыоглу Ферди65' (Остерволде Джейден (65') •Юксек Исмаил•Креспо Мигель33' (Яндаш Мерт Хакан (33') •Тадич Душан•Кавечи Ирфан•Бачуайи Миши65' (Шиманьски Себастьян (65') •Кинг Джошуа65' (Дурсун Сердар (65')
01 августа. Стадион "Зимбру".
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