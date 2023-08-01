«Зимбру» повторно разгромлен «Фенербахче»

После турецкой неудачи 0:5, «Зимбру» имел призрачные шансы против «Фенербахче», а в ответном поединке квалификации Лиги конференций снова провалился, нанеся только один удар по воротам. Турки же размялись на славу и снова победили крупно - 4:0. Все мячи были забиты после перерыва, отличились Душан Тадич, Миши Батчуайи (дубль) и Исмаил Юксек.