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Лига конференций

«Зимбру» повторно разгромлен «Фенербахче»

01 Августа 2023 • 22:24 Комментировать
Зимбру
0:4
Фенербахче
окончен

После турецкой неудачи 0:5, «Зимбру» имел призрачные шансы против «Фенербахче», а в ответном поединке квалификации Лиги конференций снова провалился, нанеся только один удар по воротам. Турки же размялись на славу и снова победили крупно - 4:0. Все мячи были забиты после перерыва, отличились Душан Тадич, Миши Батчуайи (дубль) и Исмаил Юксек.

Протокол игры  
Зимбру0:4Фенербахче
  48'Тадич Душан (0:1)
  57'Бачуайи Миши (0:2)
  59'Бачуайи Миши (0:3)
  77'Юксек Исмаил (0:4)
Мостовей ИгорьШтефан МихаилБургиу ШтефанМисараш АлександруМакрицкий Андрей 46' (Райляну Влад ( 46') Дамашкан Илья 74' (Битка Штефан ( 74') Дедечко Денис 46' (Гаю Валерий ( 46') Джу Джесси  85'Сумах ИбраимаСамиев ШахромКарунту Марин 46' (Аларибе Эммануэль ( 46')
Запасные: Исеану ДинисФуртунэ ДенисДедов АлександрАгачи Юлиан-Себастьян
Байиндыр АлтайОсайи-Самуэль Брайт  80' 81' (Кападжак Бурак ( 81') Азиз СердарПерес ЛуанКадыоглу Ферди 65' (Остерволде Джейден ( 65') Юксек ИсмаилКреспо Мигель 33' (Яндаш Мерт Хакан ( 33') Тадич ДушанКавечи ИрфанБачуайи Миши 65' (Шиманьски Себастьян ( 65') Кинг Джошуа 65' (Дурсун Сердар ( 65')
Запасные: Акьюз ФурканАкайдин СаметЭгрибайят Ирфан ДжанКент РайанКараязи ЭфеканДжеко Эдин
01 августа. Стадион "Зимбру".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Зимбру
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