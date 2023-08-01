«Неман» сыграл по нулям с мальтийцами и прошёл дальше

После победы 2:0 в номинально домашнем матчем над «Бальцаном» «Неман» сделал ставку на нулевую ничью в ответке и добился своего. Белорусы лишь дважды пробили по воротам, заставив потрудиться голкипера. У малтийцев мяч летел в створ лишь раз.

Нули на табло вывели «Неман» в третий отборочный раунд Лиги конференций. Его следующий соперник - «Целе» или «Виктория Гимарайнш».