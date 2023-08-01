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Лига конференций

«Неман» сыграл по нулям с мальтийцами и прошёл дальше

01 Августа 2023 • 22:22 Комментировать
Бальцан
0:0
Неман Гродно
1 3.05 X 3.25 2 2.40
2-й тайм

После победы 2:0 в номинально домашнем матчем над «Бальцаном» «Неман» сделал ставку на нулевую ничью в ответке и добился своего. Белорусы лишь дважды пробили по воротам, заставив потрудиться голкипера. У малтийцев мяч летел в створ лишь раз.

Нули на табло вывели «Неман» в третий отборочный раунд Лиги конференций. Его следующий соперник - «Целе» или «Виктория Гимарайнш».

Протокол игры  
Бальцан0:0Неман Гродно
Голович ДанилоБожович ИванРашо МомчилоФаусто АндреАраб Самир 82' (Зерял Никола ( 82') МичибучиРуохей 63' (Каруана Тристан ( 63') Фенек Пол 75' (Манилуак Агуэк ( 75') Греч Джейк 82' (Гомес Эвандро ( 82') Андреич Алекса 75' (Грима Маркус ( 75') Олавале ПитерТоррес Анхель  32'
Запасные: Фарруджа ГабриэльХили БенджаминБриффа РудиБраунович НиколаБрэдшоу Адам
Руденок КонстантинВасильев АндрейСадовничий ИванПархоменко Егор  47'Пантя ЮрийШукуров АлимардонКозлов Михаил Михайлович 85' (Легчилин Алексей ( 85') Карпович СергейЯкимов Андрей 85' (Павлюковец Юрий ( 85') Евдокимов Олег 68' (Папарига Роман ( 68'Сучков Антон 79') Зубович Егор 79' (Кравцов Максим ( 79')
Запасные: Вейдигер КириллЯблонский МаксимАнюкевич АлександрБелов МаксимСавицкий Павел
01 августа. Стадион "Centenary Stadium".

 

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Бальцан Неман Гродно
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БАЛЬЦАН НЕМАН ГРОДНО
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