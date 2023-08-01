«Неман» сыграл по нулям с мальтийцами и прошёл дальше

После победы 2:0 в номинально домашнем матчем над «Бальцаном» «Неман» сделал ставку на нулевую ничью в ответке и добился своего. Белорусы лишь дважды пробили по воротам, заставив потрудиться голкипера. У малтийцев мяч летел в створ лишь раз.
Нули на табло вывели «Неман» в третий отборочный раунд Лиги конференций. Его следующий соперник - «Целе» или «Виктория Гимарайнш».
Протокол игры
Голович Данило•Божович Иван•Рашо Момчило•Фаусто Андре•Араб Самир82' (Зерял Никола (82') •МичибучиРуохей63' (Каруана Тристан (63') •Фенек Пол75' (Манилуак Агуэк (75') •Греч Джейк82' (Гомес Эвандро (82') •Андреич Алекса75' (Грима Маркус (75') •Олавале Питер•Торрес Анхель 32'
Руденок Константин•Васильев Андрей•Садовничий Иван•Пархоменко Егор• 47'Пантя Юрий•Шукуров Алимардон•Козлов Михаил Михайлович85' (Легчилин Алексей (85') •Карпович Сергей•Якимов Андрей85' (Павлюковец Юрий (85') •Евдокимов Олег68' (Папарига Роман (68'•Сучков Антон79') •Зубович Егор79' (Кравцов Максим (79')
01 августа. Стадион "Centenary Stadium".
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