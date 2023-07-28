«Нефтчи» на последних секундах ушёл от поражения в матче с «Железничаром»

В заключительном матче четверга в рамках Лиги конференций «Нефтчи» гостил у «Железничара». Азербайджанцы подольше контролировали мяч, но в целом матч был равным, правда, забивали только хозяева - в чужие и свои ворота.

Уже на 14-й минуте Дженан Харачич здорово сыграл в воздухе и головой пробил в ближний угол ворот. Перед перерывом гости прости затолкали мяч в сетку ворот в подобии штурма, автогол в итоге. Еще до свистка на перерыв в центре штрафной Джозеф Амоа сохранил мяч в борьбе и изловчился, нанеся результативный удар. После перерыва моментов было не меньше, вот только счет не менялся до последних секунд, когда Рахман Гаджиев его сравнял - 2:2.