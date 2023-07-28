«Нефтчи» на последних секундах ушёл от поражения в матче с «Железничаром»

В заключительном матче четверга в рамках Лиги конференций «Нефтчи» гостил у «Железничара». Азербайджанцы подольше контролировали мяч, но в целом матч был равным, правда, забивали только хозяева - в чужие и свои ворота.
Уже на 14-й минуте Дженан Харачич здорово сыграл в воздухе и головой пробил в ближний угол ворот. Перед перерывом гости прости затолкали мяч в сетку ворот в подобии штурма, автогол в итоге. Еще до свистка на перерыв в центре штрафной Джозеф Амоа сохранил мяч в борьбе и изловчился, нанеся результативный удар. После перерыва моментов было не меньше, вот только счет не менялся до последних секунд, когда Рахман Гаджиев его сравнял - 2:2.
Протокол игры
|(1:0) Харачич Дженан14'
|44'Косорич Александар (1:1)
|(2:1) Амоа Джозеф45'
|90' Гаджиев Рахман (2:2)
Мулалич Айдин•Галич Марин•Дрина Амар• 45'Косорич Александар•Яшаревич Ирфан36' (Овчина Харис (36') • 45'Бибер Эдин• 43'Мекич Недим•Амоа Джозеф46' (Гасал Хамза (46') •Крпич Сулейман78' (Дубачкич Дразен (78') •Дрльо Андрия68' (Туранянин Никола (68') •Харачич Дженан
Бркич Иван•Булудов Омар72' (Богомольский Егор (72') •Матиас Юри•Тамаш Марк•Алиев Азер•Ябер Атас•Махмудов Эмин•Паскуаль Эдди•Сайеф Кеннет 45'80' (Гаджиев Рахман (80') •Озобич Филип72' (Коффи Эрвин (72') •Лебон Келан
27 июля. Стадион "Грбавица".
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