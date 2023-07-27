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«Торпедо-БелАЗ» ушло от разгрома в матче с АЕКом из Ларнаки

27 Июля 2023 • 22:59 Комментировать
Торпедо-БелАЗ
2:3
АЕК Ларнака
окончен

Во втором раунде квалификации Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» играл против АЕКа из Ларнаки. Первый тайм выиграли киприоты - 3:0. Адам Дьюрчо забил пенальти уже на шестой минуте. Вскоре никто не мешал Исмаэлю Касасу добавить мяч в сетку после спасения голкипера. Вадим Побудей ответил ударом в перекладину, а соперник снова забил, в контратаке прицельно зарядил Имад Фараж. Белорусы все же улучшили свои итоговые шансы. Сначала Кирилл Глущенков здорово сработал на добивании, а через три минуты после удобной скидки отличился Эмманюэль Овоно. 2:3 перед ответкой на Кипре.

Протокол игры  
Торпедо-БелАЗ2:3АЕК Ларнака
  6'Дьюрчо Адам (0:1)
  16'Касас Исмаэль (0:2)
  40'Фараж Имад (0:3)
(1:3) Глущенков Кирилл70'  
(2:3) Овоно Эмманюэль73'  
Абрамович ЕвгенийБурко ИгорьГлущенков КириллПремудров Кирилл  42'Чиж АлександрШевченко Евгений  90'Батищев Александр 63' (Ксенофонтов Александр ( 63') Побудей Вадим 75' (Ковалев Антон ( 75') Лисакович Дмитрий 89' (Мычелкин Егор ( 89') Менса ЭвансГорбачик Валерий 63' (Овоно Эмманюэль ( 63')
Запасные: Юрасов ТимофейПацко НикитаМякиш МаксимСкаупниу ВладиславМелько ВладиславЗалеский Алексей
Тумбас ЙоакеймСанчес ФакундоТомович НенадМиличевич ХрвоеКасас ИсмаэльМамас Рафаил 76' (Каптум Вилфрид ( 76') Понс ПереФараж Имад 76' (Бруну Гама ( 76') Лопеш Рафаэл 75' (Тричковски Иван ( 75') Дьюрчо Адам 90' (Андреу Генри ( 90') Фран Соль 88' (Роберж Валентин ( 88')
Запасные: Пирич КенанЭррерин ЯгоКонстанти ЛампросКапсис АндреасСтилианидес Димитриос
27 июля. Стадион "Мезокёвесди Вароси".

 

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Торпедо-Белаз АЕК Ларнака
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