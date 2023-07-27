«Торпедо-БелАЗ» ушло от разгрома в матче с АЕКом из Ларнаки

Во втором раунде квалификации Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» играл против АЕКа из Ларнаки. Первый тайм выиграли киприоты - 3:0. Адам Дьюрчо забил пенальти уже на шестой минуте. Вскоре никто не мешал Исмаэлю Касасу добавить мяч в сетку после спасения голкипера. Вадим Побудей ответил ударом в перекладину, а соперник снова забил, в контратаке прицельно зарядил Имад Фараж. Белорусы все же улучшили свои итоговые шансы. Сначала Кирилл Глущенков здорово сработал на добивании, а через три минуты после удобной скидки отличился Эмманюэль Овоно. 2:3 перед ответкой на Кипре.
Протокол игры
|6'Дьюрчо Адам (0:1)
|16'Касас Исмаэль (0:2)
|40'Фараж Имад (0:3)
|(1:3) Глущенков Кирилл70'
|(2:3) Овоно Эмманюэль73'
Абрамович Евгений•Бурко Игорь•Глущенков Кирилл•Премудров Кирилл• 42'Чиж Александр•Шевченко Евгений• 90'Батищев Александр63' (Ксенофонтов Александр (63') •Побудей Вадим75' (Ковалев Антон (75') •Лисакович Дмитрий89' (Мычелкин Егор (89') •Менса Эванс•Горбачик Валерий63' (Овоно Эмманюэль (63')
Тумбас Йоакейм•Санчес Факундо•Томович Ненад•Миличевич Хрвое•Касас Исмаэль•Мамас Рафаил76' (Каптум Вилфрид (76') •Понс Пере•Фараж Имад76' (Бруну Гама (76') •Лопеш Рафаэл75' (Тричковски Иван (75') •Дьюрчо Адам90' (Андреу Генри (90') •Фран Соль88' (Роберж Валентин (88')
27 июля. Стадион "Мезокёвесди Вароси".
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