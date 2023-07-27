«Торпедо-БелАЗ» ушло от разгрома в матче с АЕКом из Ларнаки

Во втором раунде квалификации Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» играл против АЕКа из Ларнаки. Первый тайм выиграли киприоты - 3:0. Адам Дьюрчо забил пенальти уже на шестой минуте. Вскоре никто не мешал Исмаэлю Касасу добавить мяч в сетку после спасения голкипера. Вадим Побудей ответил ударом в перекладину, а соперник снова забил, в контратаке прицельно зарядил Имад Фараж. Белорусы все же улучшили свои итоговые шансы. Сначала Кирилл Глущенков здорово сработал на добивании, а через три минуты после удобной скидки отличился Эмманюэль Овоно. 2:3 перед ответкой на Кипре.