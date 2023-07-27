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«Фарул» на последней минуте вырвал победу над «Урарту»

27 Июля 2023 • 22:35 Комментировать
Фарул Констанца
3:2
Урарту
окончен

«Фарул» и «Урарту» провели результативный матч квалификации Лиги конференций. Вторая четверть поединка стала самой событийной. Артём Максименко открыл счет, на что хозяева быстро ответили ударом Тудора Балуты. Под конец 45-минутки «Урарту» снова вел, это Иван Зотько отличился, но соперник отыгрался в самом конце первого тайма, а перед финальным свистком вырвал победу - 3:2. 

Протокол игры  
Фарул Констанца3:2Урарту
  23'Максименко Артём (0:1)
(1:1) Балута Тудор27'  
  38'Зотько Иван (1:2)

(2:2) Мазилу Адриан 45'

(3:2) Ларие Йонуц 90'

  
Айоани МихайКики ДавидЛарие ЙонуцПопеску Михай  61'Борза Себастьян 63' (Сырбу Дан ( 63') Балута ТудорНеделку ДрагошГрамени Константин 46' (Артян Андрей ( 46') Мазилу Адриан 88' (Крисиума Матеус ( 88') Алибек ДенисБеншаиб Амин 46' (Ривалдиньо ( 46'  84')
Запасные: Попеску НиколайБану ЛукаБузбуки АлександруБоли КевинВианна ФабиоКейруш ДиогуСали ЭнесВынэ Йонуц
Мелихов АлександрЦымбалюк ЕвгенийПилоян Эрик  34'Зотько Иван  43' 69' (Озбилиз Араз ( 69') Антви Нана  77'Маргарян ЖирайрСалу ДраманЖуниор Маркос 69' (Казарян Арман ( 69') Могилевец Павел 14' (Агасарян Нарек ( 14') Максименко Артём 79' (Мирзоян Микаель ( 79') Григорян Нарек  59' 79' (Джикия Темур ( 79')
Запасные: Умреян МхитарПоляков ОлегАбакумов ДмитрийСтоянович УрошАйзек БарриМелконян Карен
27 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Урарту Фарул
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