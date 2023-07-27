«Фарул» на последней минуте вырвал победу над «Урарту»

«Фарул» и «Урарту» провели результативный матч квалификации Лиги конференций. Вторая четверть поединка стала самой событийной. Артём Максименко открыл счет, на что хозяева быстро ответили ударом Тудора Балуты. Под конец 45-минутки «Урарту» снова вел, это Иван Зотько отличился, но соперник отыгрался в самом конце первого тайма, а перед финальным свистком вырвал победу - 3:2.