«Фарул» на последней минуте вырвал победу над «Урарту»

«Фарул» и «Урарту» провели результативный матч квалификации Лиги конференций. Вторая четверть поединка стала самой событийной. Артём Максименко открыл счет, на что хозяева быстро ответили ударом Тудора Балуты. Под конец 45-минутки «Урарту» снова вел, это Иван Зотько отличился, но соперник отыгрался в самом конце первого тайма, а перед финальным свистком вырвал победу - 3:2.
Протокол игры
|23'Максименко Артём (0:1)
|(1:1) Балута Тудор27'
|38'Зотько Иван (1:2)
(2:2) Мазилу Адриан 45'
(3:2) Ларие Йонуц 90'
Айоани Михай•Кики Давид•Ларие Йонуц•Попеску Михай• 61'Борза Себастьян63' (Сырбу Дан (63') •Балута Тудор•Неделку Драгош•Грамени Константин46' (Артян Андрей (46') •Мазилу Адриан88' (Крисиума Матеус (88') •Алибек Денис•Беншаиб Амин46' (Ривалдиньо (46') 84'
Мелихов Александр•Цымбалюк Евгений•Пилоян Эрик• 34'Зотько Иван 43'69' (Озбилиз Араз (69') •Антви Нана• 77'Маргарян Жирайр•Салу Драман•Жуниор Маркос69' (Казарян Арман (69') •Могилевец Павел14' (Агасарян Нарек (14') •Максименко Артём79' (Мирзоян Микаель (79') •Григорян Нарек 59'79' (Джикия Темур (79')
27 июля.
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