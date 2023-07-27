«Ворскла» на последней минуте дожала грузинскую «Дилу»

Полтавская «Ворскла» боролась с «Дилой» из Грузии в первом матче второго квалифай-раунда Лиги конференций. Украинцы уступили сопернику в процентах владения мячом, но гораздо чаще били по воротам, правда, пропустили первыми от своего земляка, Николая Ковталюка на 57-й минуте. Фелипе Родригес вскоре сравнял счет - 1:1. Лишь на 90-й минуте номинальные хозяева добыли победу, отличился Ибрахим Кане - 2:1. Всё решится в ответке в Грузии.