«Ворскла» на последней минуте дожала грузинскую «Дилу»

Полтавская «Ворскла» боролась с «Дилой» из Грузии в первом матче второго квалифай-раунда Лиги конференций. Украинцы уступили сопернику в процентах владения мячом, но гораздо чаще били по воротам, правда, пропустили первыми от своего земляка, Николая Ковталюка на 57-й минуте. Фелипе Родригес вскоре сравнял счет - 1:1. Лишь на 90-й минуте номинальные хозяева добыли победу, отличился Ибрахим Кане - 2:1. Всё решится в ответке в Грузии.
Протокол игры
|57'Ковталюк Николай (0:1)
(1:1) Родригес Фелипе II 73'
(2:1) Кане Ибрахим 90'
Исенко Павел•Пердута Игорь•Чеснаков Владимир• 34'Tiago Santana83' (Хрипчук Даниил (83') •Крупский Илья•Родригес Фелипе II• 39'Павлюк Евгений•Юрченко Владлен74' (Нестеренко Иван (74') •Кане Ибрахим•Степанюк Руслан•Челядин Артём74' (Скляр Александр (74')
Кучеренко Евгений•Читеишвили Реваз•Tornike Dzotsenidze•Zurab Tevzadze• 56'Вандерсон ду Карму•Jean Victor69' (Андроникашвили Александре (69') •Алеф•Otar Parulava69' (Сардалишвили Мишико (69') •Honore Gomis80' (Кухианидзе Серго (80') •Ковталюк Николай•Гэйл Тььерри74' (Bantu Mzwakali (74')
27 июля. Стадион "Городской (Тыхы)" (Тыхы).
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