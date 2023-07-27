«Тобол» неожиданно одолел на выезде «Базель»

«Базель» и «Тобол» провели упорный матч в квалификации Лиги конференций, и казахстанская команда неожиданно победила. В середине первого тайма Тьерно Барри стал автором гола хозяев, здорово пробив с 20 метров. Сразу после перерыва Рамазан Оразов с 11-метровой отметки не смог переиграть вратаря. В следующей атаке Барри руками выбил мяч из своих ворот - пенальти и удаление. Серж Дебле уверенно пробил - 1:1. Тут же штурм ворот «Базеля», штанга, добивание, и Оразов с радиуса штрафной направил-таки мяч в цель. Последнюю четверть команды провели в формате 9 на 11 после еще одного удаления у «Базеля» (за грубость). Вскоре Ислам Чесноков стал автором третьего гола - 3:1.