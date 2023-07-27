«Тобол» неожиданно одолел на выезде «Базель»

«Базель» и «Тобол» провели упорный матч в квалификации Лиги конференций, и казахстанская команда неожиданно победила. В середине первого тайма Тьерно Барри стал автором гола хозяев, здорово пробив с 20 метров. Сразу после перерыва Рамазан Оразов с 11-метровой отметки не смог переиграть вратаря. В следующей атаке Барри руками выбил мяч из своих ворот - пенальти и удаление. Серж Дебле уверенно пробил - 1:1. Тут же штурм ворот «Базеля», штанга, добивание, и Оразов с радиуса штрафной направил-таки мяч в цель. Последнюю четверть команды провели в формате 9 на 11 после еще одного удаления у «Базеля» (за грубость). Вскоре Ислам Чесноков стал автором третьего гола - 3:1.
Протокол игры
|(1:0) Барри Тьерно25'
|57'Дебле Серж (1:1)
|62'Оразов Рамазан (1:2)
|71'Чесноков Ислам (1:3)
Сальви Мирко•Ланг Михаэль77' (Лопес Серхио (77') •Комас Арнау•Ван Бремен Финн•Калафьори Рикардо 45'• 69'Бургер Ваутер39' (Джака Таулант (39') •Фрай Фабиан•Шмидт Доминик II68' (Огюстен Жан-Кевин (68') •Ндой Дан•Барри Тьерно• 56'Каде Антон77' (Джига Нассер (77')
Коновалов Иван•Каиров Багдат•Рогач Иван•Младжович Боян•Асранкулов Роман•Жарынбетов Самат 45'81' (Жумашев Жаслан (81') •Илич Йован• 44'Оразов Рамазан 62'72' (Забелин Павел (72') •Чесноков Ислам•Дебле Серж81' (Мркаич Момчило (81') •Вукадинович Милян
27 июля. Стадион "Санкт-Якоб Парк".
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