«Петрокуб» вчистую проиграл в Израиле

Молдавский «Петрокуб» практически не имел шансов в выездном матче Лиги конференций против «Маккаби» из Тель-Авива. У гостей лишь в концовке был момент с ударом в касание с 30 метров по пустым воротам - промах. Израильтяне же нанесли больше двух десятков ударов и реализовали тройку. Дан Битон и Эран Захави стали авторами голов, а на 90-й минуте поставил точку Дор Перец. У «Петрокуба» остаются надежды на ответный матч.
Протокол игры
|(1:0) Битон Дан13'
(2:0) Захави Эран 62'
(3:0) Перец Дор 90'
Перец Даниэль•Масон Иван•Битон Нир•Саборит Энрик•Давидзаде Офир85' (Голаса Эйял (85') •Битон Дан•Ван Оверем Йорис85' (Ревиво Рой (85') •Перец Дор•Коэн Йонатан65' (Каничовски Габи (65') •Захави Эран85' (Йованович Джордже (85') •Альмог Эйлон 45'71' (Тургеман Дор (71') 75'
Аврам Кристиан•Потырнике Максим65' (Лунгу Теодор (65') •Разгонюк Артём•Жардан Ион•Борш Ион•Плэтикэ Сергиу•Кожокару Максим• 45'Богачук Виктор•Плэтикэ Михаил81' (Котогой Корнелиу (81') •Демиан Думитру60' (Пушкаш Дан (60') •Амброс Владимир81' (Клещенко Ники (81')
27 июля. Стадион "Блумфилд".
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