«Петрокуб» вчистую проиграл в Израиле

Молдавский «Петрокуб» практически не имел шансов в выездном матче Лиги конференций против «Маккаби» из Тель-Авива. У гостей лишь в концовке был момент с ударом в касание с 30 метров по пустым воротам - промах. Израильтяне же нанесли больше двух десятков ударов и реализовали тройку. Дан Битон и Эран Захави стали авторами голов, а на 90-й минуте поставил точку Дор Перец. У «Петрокуба» остаются надежды на ответный матч.