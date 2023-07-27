«Актобе» разгромно победил в Грузии

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Актобе» гостил у «Торпедо» из Кутаиси. В конце первого тайма Алибек Касым реализовал пенальти, а Милош Раичкович здорово сыграл у дальней штанги, замыкая прострел, - 0:2. Грузинская команда пропустила снова ближе к концу поединка после обрезки, Максим Самородов поражал уже пустые ворота. Гол престижа после сольного рейда забил Георги Арабидзе - 1:3. Но последнее слово было за гостями, Андрия Филипович прорвался к воротам и точно пробил - 1:4. У «Актобе» отличные шансы пройти дальше.
Протокол игры
|34'Касым Алибек (0:1)
|43'Раичкович Милош (0:2)
|73'Самородов Максим (0:3)
|(1:3) Арабидзе Георгий89'
|90'Филипович Андрия (1:4)
Кляич Филип•Монтейру Педру•Сандохадзе Ника•Надарая Цотне•Шергелашвили Лаша46' (Перейра Кайке Давид (46') •Кобуладзе Гиорги•Гигаури Мераб• 45'Акбари Рамат•Бугридзе Ираклий 45'78' (Нето Алдаир (78') •Арабидзе Георгий• 56'Панцулая Георгий83' (Кабальеро Мауро (83')
Запасные: Гошадзе Ото•Чичинадзе Анри•Чачуа Джамал•Гогличидзе Саба
Покатилов Стас (Умаев Идрис (80') •Касым Алибек•Яшин Дмитрий Валерьевич• 45'Гадрани Лука71' (Филипович Андрия (71') •Танжариков Адильхан• 47'Раичкович Милош• 81'Струмиа Леонель•Шомко Дмитрий•Кенесов Арман•Сантана Элдер78' (Жумабек Абылайхан (78') •Байтана Бауыржан71' (Кыбырай Ескендир (71')
Запасные: Лобанцев Мирослав•Шина Алвес•Изотов Роман•Самородов Максим 45'80'
27 июля.
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