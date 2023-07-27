«Актобе» разгромно победил в Грузии

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Актобе» гостил у «Торпедо» из Кутаиси. В конце первого тайма Алибек Касым реализовал пенальти, а Милош Раичкович здорово сыграл у дальней штанги, замыкая прострел, - 0:2. Грузинская команда пропустила снова ближе к концу поединка после обрезки, Максим Самородов поражал уже пустые ворота. Гол престижа после сольного рейда забил Георги Арабидзе - 1:3. Но последнее слово было за гостями, Андрия Филипович прорвался к воротам и точно пробил - 1:4. У «Актобе» отличные шансы пройти дальше.