«Пюник» одержал волевую победу над «Кальмаром»

«Кальмар» с «Пюником» провели первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций. Стартовые 45 минут не были очень событийными, но в их конце хозяева повели в быстрой контратаке. Оганес Арутюнян сразу после перерыва плотно пробил и попал в крестовину. В итоге гости забили, и также в контратаке, решающий удар нанес Лука Джуричич. Провал в обороне шведов привел к еще одному голу, Хуан Браво наказал голкипер за ляп. 2:1, у «Пюника» есть запас перед ответной встречей.