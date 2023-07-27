«Пюник» одержал волевую победу над «Кальмаром»

«Кальмар» с «Пюником» провели первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций. Стартовые 45 минут не были очень событийными, но в их конце хозяева повели в быстрой контратаке. Оганес Арутюнян сразу после перерыва плотно пробил и попал в крестовину. В итоге гости забили, и также в контратаке, решающий удар нанес Лука Джуричич. Провал в обороне шведов привел к еще одному голу, Хуан Браво наказал голкипер за ляп. 2:1, у «Пюника» есть запас перед ответной встречей.
Протокол игры
|(1:0) Тренсков Якоб44'
|55'Джуричич Лука (1:1)
|81'Браво Хуан II (1:2)
Фридрих Рикардо•Карлссон Йохан•Саетра Ларс•Шёстедт Расмус•Олафссон Давид-Кристьян•Гояни Роберт•Ромариньо Перейра•Скрабб Симон89' (Дженсен Кевин (89') •Нетабай Нахом Гирмай65' (Хуммет Денис (65') • 81'Райович Милета•Тренсков Якоб65' (Шамун Ноа (65')
Бучнев Станислав•Милькович Александар•Григорян Артак•Карлос Джуниор II•Дашян Артак•Арутюнян Оганес90' (Малакян Эдгар (90') •Братков Антон•Джеймс89' (Виллела Лукас (89') •Давидян Давид74' (Карабальо Хосе (74') •Джуричич Лука•Отубаньо Юсуф74' (Браво Хуан II (74')
27 июля. Стадион "Гульдфогельн Арена".
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