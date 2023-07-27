«Ференцварош» после увольнения Черчесова забил 4 гола «Шэмрок Роверс»

После фиаско в квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика» и отставки Станислава Черчесова «Ференцварош» провёл матч с «Шэмрок Роверс» в Лиге конференций. Венгерская команда практически безраздельно контролировала мяч и забила по два безответных гола в каждом тайме - 4:0. Давид Шигер, Кристиан Рамирес, Адама Траоре и Барнабас Варга стали авторами забитых голов. Ответный матч превращается в формальность.