«Ференцварош» после увольнения Черчесова забил 4 гола «Шэмрок Роверс»

После фиаско в квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика» и отставки Станислава Черчесова «Ференцварош» провёл матч с «Шэмрок Роверс» в Лиге конференций. Венгерская команда практически безраздельно контролировала мяч и забила по два безответных гола в каждом тайме - 4:0. Давид Шигер, Кристиан Рамирес, Адама Траоре и Барнабас Варга стали авторами забитых голов. Ответный матч превращается в формальность.
Протокол игры
|(1:0) Шигер Давид16'
|(2:0) Рамирес Кристиан32'
|(3:0) Траоре Адама VII47'
|(4:0) Варга Барнабас74'
Дибус Денеш•Макрекис Себраилс•Ммаэ Сами•Сиссе Ибраим•Рамирес Кристиан•Шигер Давид77' (Эсити Андерсон (77') • 90'Абу-Фани Мохаммад•Захариассен Кристоффер71' (Бен-Ромдане Мохамед Али (71') •Маркиньос VI71' (Листеш Кристиан (71') •Варга Барнабас88' (Котоно Балинт (88') •Траоре Адама VII77' (Овусу Квабена (77')
Маннус Алан•Клири Дэниел•Лопес Роберто•Грэйс Ли•Кавана Шон•Берт Лиам79' (Грин Аарон (79') •Поом Маркус•О'Нил Гари III•Хор Шон• 50'Тауэлл Ричард49' (Финн Ронан (49') • 57'Кенни Джонни79' (Naj Razi (79')
27 июля. Стадион "Групама Арена".
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