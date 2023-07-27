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Лига конференций

«Габала» уступила «Омонии», пропустив три мяча от Безуса

27 Июля 2023 • 20:59 Комментировать
Габала
2:3
Омония Никосия
окончен

Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Габала» принимала «Омонию». Поединок получился результативным, обе стороны вели в счете и были в роли догоняющих. Уже на четвертой минуте Айуб Аллач с разворота пробил точно в цель, и хозяева повели. Ахмед Исаии мог развивать успех, но из-за пределов штрафной стрельнул в каркас. На 45-й минуте Роман Безус со штрафного поразил прикрытый стенкой угол ворот - 1:1. В самом начале второго тайма он же со стандарта направил мяч в девятку. Аллач в прорыве сравнял счет, а точку поставил все тот же Безус, уже с пенальти. 3:2 в пользу «Омонии» перед ответным поединком.

Протокол игры  
Габала2:3Омония Никосия
(1:0) Аллач Айуб4'  
  45'Безус Роман (1:1)
  50'Безус Роман (1:2)
(2:2) Аллач Айуб62'  
  82'Безус Роман (2:3)
Атангана КристофГиртимов Илькин 90' (Гусейнли Рауф ( 90') Мусаев Мурад  80'Африко ЛукасАббасов УрфанИсаии АхмедСафаров Эмил 63' (Аврамо Гилад ( 63') Аллач Айуб  85'Искандеров Ульву 63' (Ауашерия Билель ( 63') Халайла ОсамаХани Омар 86' (Акакпо Яови ( 86')
Запасные: Алиев НиджатАзизов РашадМюрселов ХюсейнСултанов ЭльмаддинБахшали МехраджАгаларов СананГушанов ХабибХудавердиев Хаял
Фабиано ФрейтасМэтьюз АдамКулибали Сену  24'Ланг АдамСиприано Маркос Робсон 70' (Симич Велько ( 70') Кусулос ЯнисКассама Морету 70' (Баширу Фуад ( 70') Лойзу Лойзос 70' (Лекьякс Ян ( 70') Безус Роман  57' 89' (Милетич Неманья ( 89') Семедо ВиллиАнсарифард Карим 76' (Какулис Андроникос ( 76'  87')
Запасные: Харалампус ХаралампосЗахариу ПанайотисУзохо ФрэнсисПантели КонстантиносПанайотис АндреуПанайи Костас
27 июля. Стадион "Габалинский городской стадион" (Габала).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Омония Габала Роман Безус
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