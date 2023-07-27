«Габала» уступила «Омонии», пропустив три мяча от Безуса

Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Габала» принимала «Омонию». Поединок получился результативным, обе стороны вели в счете и были в роли догоняющих. Уже на четвертой минуте Айуб Аллач с разворота пробил точно в цель, и хозяева повели. Ахмед Исаии мог развивать успех, но из-за пределов штрафной стрельнул в каркас. На 45-й минуте Роман Безус со штрафного поразил прикрытый стенкой угол ворот - 1:1. В самом начале второго тайма он же со стандарта направил мяч в девятку. Аллач в прорыве сравнял счет, а точку поставил все тот же Безус, уже с пенальти. 3:2 в пользу «Омонии» перед ответным поединком.