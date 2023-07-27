«Габала» уступила «Омонии», пропустив три мяча от Безуса

Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Габала» принимала «Омонию». Поединок получился результативным, обе стороны вели в счете и были в роли догоняющих. Уже на четвертой минуте Айуб Аллач с разворота пробил точно в цель, и хозяева повели. Ахмед Исаии мог развивать успех, но из-за пределов штрафной стрельнул в каркас. На 45-й минуте Роман Безус со штрафного поразил прикрытый стенкой угол ворот - 1:1. В самом начале второго тайма он же со стандарта направил мяч в девятку. Аллач в прорыве сравнял счет, а точку поставил все тот же Безус, уже с пенальти. 3:2 в пользу «Омонии» перед ответным поединком.
Протокол игры
|(1:0) Аллач Айуб4'
|45'Безус Роман (1:1)
|50'Безус Роман (1:2)
|(2:2) Аллач Айуб62'
|82'Безус Роман (2:3)
Атангана Кристоф•Гиртимов Илькин90' (Гусейнли Рауф (90') •Мусаев Мурад• 80'Африко Лукас•Аббасов Урфан•Исаии Ахмед•Сафаров Эмил63' (Аврамо Гилад (63') •Аллач Айуб• 85'Искандеров Ульву63' (Ауашерия Билель (63') •Халайла Осама•Хани Омар86' (Акакпо Яови (86')
Фабиано Фрейтас•Мэтьюз Адам•Кулибали Сену• 24'Ланг Адам•Сиприано Маркос Робсон70' (Симич Велько (70') •Кусулос Янис•Кассама Морету70' (Баширу Фуад (70') •Лойзу Лойзос70' (Лекьякс Ян (70') •Безус Роман 57'89' (Милетич Неманья (89') •Семедо Вилли•Ансарифард Карим76' (Какулис Андроникос (76') 87'
27 июля. Стадион "Габалинский городской стадион" (Габала).
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