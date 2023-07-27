«Ордабасы» не удалось удержать перевес в два гола в матче с «Легией»

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций встретились «Ордабасы» и «Легия». В дебюте Всеволод Садовский опередил защитника, получив мяч из глубины, и перебросил голкипера. Только возобновилась игра после перерыва, как хозяева удвоили перевес, Мамаду Мбодж головой с линии вратарской пробил без шансов для голкипера. Бауыржан Исламхан мог делать счет разгромным, но направил мяч в перекладину. Поляки отыграли один мяч после перехвата мяча на фланге и прострела в борьбу на Томаша Пекхарта. В концовке гости удачно контратаковали, и Блаж Крамер после паса партнера бил уже по почти пустым воротам. 2:2 перед ответным матчем.
Протокол игры
|(1:0) Садовский Всеволод13'
|(2:0) Мбодж Мамаду48'
|63'Пекхарт Томаш (2:1)
|86'Крамер Блаж (2:2)
Шайзада Бекхан•Мбодж Мамаду 58'75' (Матич Бернардо (75') •Малый Сергей•Ерланов Темирлан• 76'Ауро Альваро•Тагыберген Асхат• 80'Макаренко Евгений•Суюмбаев Гафуржан88' (Астанов Султанбек (88') •Исламхан Бауыржан72' (Нарзилдаев Думан (72') • 80'Садовский Всеволод46' (Тунгышбаев Еркебулан (46') •Умаров Шохбоз72' (Абдухаликов Бобур (72')
Тобиаш Кацпер•Панков Радован• 76'Августиняк Рафал•Енджейчик Артур• 90'Вшолек Павел•Слиш Бартош•Челхака Юрген62' (Элитим Хуэрхен (62') •Кун Патрик62' (Баку Макана (62') •Жозуэ Филипе82' (Росолек Мацей (82') •Пекхарт Томаш82' (Крамер Блаж (82') •Гуаль Марк73' (Мучи Эрнест (73')
27 июля. Стадион "им. Кажымукана Mунайтпасова" (Шымкент).
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