«Ордабасы» не удалось удержать перевес в два гола в матче с «Легией»

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций встретились «Ордабасы» и «Легия». В дебюте Всеволод Садовский опередил защитника, получив мяч из глубины, и перебросил голкипера. Только возобновилась игра после перерыва, как хозяева удвоили перевес, Мамаду Мбодж головой с линии вратарской пробил без шансов для голкипера. Бауыржан Исламхан мог делать счет разгромным, но направил мяч в перекладину. Поляки отыграли один мяч после перехвата мяча на фланге и прострела в борьбу на Томаша Пекхарта. В концовке гости удачно контратаковали, и Блаж Крамер после паса партнера бил уже по почти пустым воротам. 2:2 перед ответным матчем.