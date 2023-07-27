«Арарат-Армения» и «Арис» забили по голу

«Арарат-Армения» и «Арис» провели достаточно равный матч второго раунда квалификации Лиги конференций. Хозяева не так часто контролировали мяч, но создали побольше моментов впереди. Уже на 11-й минуте они повели после удара Вильфрида Эза. Соперник достаточно быстро отыгрался после удара Луиса Пальмы - 1:1. Всё решится в ответном матче в Салониках.