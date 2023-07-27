«Арарат-Армения» и «Арис» забили по голу

«Арарат-Армения» и «Арис» провели достаточно равный матч второго раунда квалификации Лиги конференций. Хозяева не так часто контролировали мяч, но создали побольше моментов впереди. Уже на 11-й минуте они повели после удара Вильфрида Эза. Соперник достаточно быстро отыгрался после удара Луиса Пальмы - 1:1. Всё решится в ответном матче в Салониках.
Протокол игры
|(1:0) Эза Вильфрид11'
|20'Пальма Луис (1:1)
Ермаков Всеволод•Алемао•Хулио Хуниор• 42'Шейд Кассио•Григорян Эдгар•Обиеро Амос Нонди•Каштаньейра Адриану65' (Амбарцумян Армен (65') •Лахни Алвун Тера55' (Мурадян Карен (55') •Серобян Артур73' (Аванесян Артём (73') • 84'Эза Вильфрид73' (Matthew Gbomadu (73') •Йенне Тентон
Хулиан Диас•М'баката Салем•Фабиано Лейсманн•Одубаджо Мозес•Матаррита Рональд•Дарида Владимир•Мвондо Жан 53'67' (Павичич Домагой (67') •Рупп Лукас67' (Джурасек Невен (67') •Jony Menendez46' (Моберг-Карлссон Давид (46') •Грэй Андре59' (Морон Лоренцо (59') • 81'Пальма Луис 85'85' (Феррари Франко (85')
27 июля. Стадион "Стадион футбольной академии".
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