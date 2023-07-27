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«Арарат-Армения» и «Арис» забили по голу

27 Июля 2023 • 19:58 Комментировать
Арарат-Армения
1:1
Арис Салоники
окончен

«Арарат-Армения» и «Арис» провели достаточно равный матч второго раунда квалификации Лиги конференций. Хозяева не так часто контролировали мяч, но создали побольше моментов впереди. Уже на 11-й минуте они повели после удара Вильфрида Эза. Соперник достаточно быстро отыгрался после удара Луиса Пальмы - 1:1. Всё решится в ответном матче в Салониках.

Протокол игры  
Арарат-Армения1:1Арис Салоники
(1:0) Эза Вильфрид11'  
  20'Пальма Луис (1:1)
Ермаков ВсеволодАлемаоХулио Хуниор  42'Шейд КассиоГригорян ЭдгарОбиеро Амос НондиКаштаньейра Адриану 65' (Амбарцумян Армен ( 65') Лахни Алвун Тера 55' (Мурадян Карен ( 55') Серобян Артур 73' (Аванесян Артём ( 73'  84') Эза Вильфрид 73' (Matthew Gbomadu ( 73') Йенне Тентон
Запасные: Хакобян ХакобБегларян АрсенКазарян ГеворгАйвазян МишельАндраде ЛеоТертерян ДавидОчоа Карлос ПересМанасян Рафаэль
Хулиан ДиасМ'баката СалемФабиано ЛейсманнОдубаджо МозесМатаррита РональдДарида ВладимирМвондо Жан  53' 67' (Павичич Домагой ( 67') Рупп Лукас 67' (Джурасек Невен ( 67') Jony Menendez 46' (Моберг-Карлссон Давид ( 46') Грэй Андре 59' (Морон Лоренцо ( 59'  81') Пальма Луис  85' 85' (Феррари Франко ( 85')
Запасные: Хутесиотис ЛефтерисСаверио КикеХристодулопулос ЛазаросПанагидис Михаил
27 июля. Стадион "Стадион футбольной академии".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Арарат-Армения
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