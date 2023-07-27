«Алашкерт» уступил «Дебрецену» в домашнем матче

В споре за выход в третий квалификационный раунд Лиги конференций «Алашкерт» играл против «Дебрецена». По статистических показателях команды были примерно равны, разве что гости были гораздо точнее в завершающей стадии. Судьбу матча решил удар Стефана Лончара на 50-й минуте, и венгры победили со счетом 1:0. Окончательно все решится в этой паре в следующий четверг.