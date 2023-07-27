«Алашкерт» уступил «Дебрецену» в домашнем матче

В споре за выход в третий квалификационный раунд Лиги конференций «Алашкерт» играл против «Дебрецена». По статистических показателях команды были примерно равны, разве что гости были гораздо точнее в завершающей стадии. Судьбу матча решил удар Стефана Лончара на 50-й минуте, и венгры победили со счетом 1:0. Окончательно все решится в этой паре в следующий четверг.
Протокол игры
|50'Лончар Стефан (0:1)
Чанчаревич Огньен•Устинов Виталий•Каррильо Даниэль II•Восканян Тарон• 90'Мужек Матео• 65'Флорес Робинсон•Вбеймар•Хурцидзе Давид90' (Налбандян Карен (90') •Мимито77' (Фатай Содик (77') •Рисинес Эйсон Босса77' (Гарегинян Юрий (77') •Агдон60' (Куталия Леван (60')
Медьери Болаж•Кушнир Эрик•Дрешкович Мелдин•Лагатор Душан•Ференци Янош41' (Романчук Александр II (41') •Лончар Стефан•Джуджак Балаж88' (Донат Барань (88') •Манрике Кристиан•Сечи Марк70' (Домингес Брэндон (70') •Бабунски Дориан88' (Боди Адам (88') •Кизиридис Александрос70' (Де Оливейра Жоао (70')
27 июля.
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