«Неман» разобрался с мальтийцами

Во втором раунде квалификации Лиги конференций белорусский «Неман» играл против «Бальцана» из Мальты. В первом тайме голкиперы по разу всерьез вступили в игру, парировав угрозы. После перерыва Павел Савицкий пробил в защитника, снова получил мяч и с линии штрафной зарядил в верхний угол. У гостей был супершанс, но после удара с четырех метров мяч не попал в створ. В ответ белорусы забили еще раз, отобран мяч, и Сергей Карпович удвоил перевес. 2:0, впереди ответный матч.
Протокол игры
|(1:0) Савицкий Павел54'
|(2:0) Карпович Сергей85'
Руденок Константин•Карпович Сергей•Садовничий Иван• 45'Пархоменко Егор• 79'Пантя Юрий•Папарига Роман77' (Васильев Андрей (77') •Шукуров Алимардон•Козлов Михаил Михайлович85' (Кравцов Максим (85') •Евдокимов Олег73' (Яблонский Максим (73') •Савицкий Павел77' (Якимов Андрей (77') •Зубович Егор85' (Легчилин Алексей (85')
Голович Данило•Божович Иван•Рашо Момчило•Браунович Никола•Араб Самир•МичибучиРуохей59' (Каруана Тристан (59') •Фенек Пол89' (Грима Маркус (89') •Греч Джейк•Зерял Никола46' (Андреич Алекса (46') •Олавале Питер 45'71' (Манилуак Агуэк (71') •Торрес Анхель
26 июля.
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