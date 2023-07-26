Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Неман» разобрался с мальтийцами

26 Июля 2023 • 22:55 Комментировать
Неман Гродно
2:0
Бальцан
окончен

Во втором раунде квалификации Лиги конференций белорусский «Неман» играл против «Бальцана» из Мальты. В первом тайме голкиперы по разу всерьез вступили в игру, парировав угрозы. После перерыва Павел Савицкий пробил в защитника, снова получил мяч и с линии штрафной зарядил в верхний угол. У гостей был супершанс, но после удара с четырех метров мяч не попал в створ. В ответ белорусы забили еще раз, отобран мяч, и Сергей Карпович удвоил перевес. 2:0, впереди ответный матч.

Протокол игры  
Неман Гродно2:0Бальцан
(1:0) Савицкий Павел54'  
(2:0) Карпович Сергей85'  
Руденок КонстантинКарпович СергейСадовничий Иван  45'Пархоменко Егор  79'Пантя ЮрийПапарига Роман 77' (Васильев Андрей ( 77') Шукуров АлимардонКозлов Михаил Михайлович 85' (Кравцов Максим ( 85') Евдокимов Олег 73' (Яблонский Максим ( 73') Савицкий Павел 77' (Якимов Андрей ( 77') Зубович Егор 85' (Легчилин Алексей ( 85')
Запасные: Вейдигер КириллАнюкевич АлександрБелов МаксимПавлюковец ЮрийСучков Антон
Голович ДанилоБожович ИванРашо МомчилоБраунович НиколаАраб СамирМичибучиРуохей 59' (Каруана Тристан ( 59') Фенек Пол 89' (Грима Маркус ( 89') Греч ДжейкЗерял Никола 46' (Андреич Алекса ( 46') Олавале Питер  45' 71' (Манилуак Агуэк ( 71') Торрес Анхель
Запасные: Фарруджа ГабриэльХили БенджаминБриффа РудиГомес Эвандро
26 июля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Неман Бальцан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Струга Трим-Лум Струга Трим-Лум
Будучность Подгорица Будучность Подгорица
1
0
2.55 3.15 2.95
Видео
Окончен
РФШ Рига РФШ Рига
Сабах Баку Сабах Баку
0
2
Видео
Окончен
Митьюлланд Митьюлланд
Прогрес Прогрес
2
0
1.25 6.00 12.00
Видео
148 мин
ЦСКА-1948 ЦСКА-1948
Стяуа Стяуа
0
1
Видео
Окончен
Фенербахче Фенербахче
Зимбру Зимбру
5
0
1.04 16.00 61.00
Видео
Окончен
Неман Гродно Неман Гродно
Бальцан Бальцан
2
0
1.73 3.65 5.00
Видео
27.07.23 в 18:00
Ордабасы Ордабасы
Легия Легия
4.10 3.45 1.92
Видео
27.07.23 в 18:00
Алашкерт Алашкерт
Дебрецен Дебрецен
3.30 3.45 2.19
Видео
27.07.23 в 18:00
Интер Эскальдес Интер Эскальдес
Хиберниан Хиберниан
7.10 4.70 1.43
Видео
27.07.23 в 18:00
Арарат-Армения Арарат-Армения
Арис Салоники Арис Салоники
3.60 3.30 2.13
Видео
27.07.23 в 19:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Богемианс-1905 Богемианс-1905
1.57 4.30 5.40
Видео
27.07.23 в 19:00
Габала Габала
Омония Никосия Омония Никосия
2.30 3.25 3.25
Видео
27.07.23 в 20:00
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
Дрита Дрита
1.30 5.20 10.00
Видео
27.07.23 в 20:00
Юргорден Юргорден
Люцерн Люцерн
2.34 3.45 3.05
Видео
27.07.23 в 20:00
АПОЭЛ АПОЭЛ
Войводина Нови Сад Войводина Нови Сад
1.83 3.55 4.60
Видео
27.07.23 в 20:00
ЦСКА София ЦСКА София
Сепси Сепси
Видео
27.07.23 в 20:00
Ауда Ауда
Спартак Трнава Спартак Трнава
3.45 3.30 2.14
Видео
27.07.23 в 20:00
Ференцварош Ференцварош
Шемрок Роверс Шемрок Роверс
1.40 5.40 6.60
Видео
27.07.23 в 20:00
Кальмар Кальмар
Пюник Пюник
1.82 4.00 4.00
Видео
27.07.23 в 20:00
Кечкемет Кечкемет
Рига Рига
2.34 3.45 3.05
Видео
27.07.23 в 20:00
Гзира Юнайтед Гзира Юнайтед
Дюделанж Дюделанж
2.55 3.35 2.75
Видео
27.07.23 в 20:00
Торпедо Кутаиси Торпедо Кутаиси
Актобе Актобе
3.45 2.95 2.36
Видео
27.07.23 в 20:30
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Петрокуб Петрокуб
1.47 4.20 7.60
Видео
27.07.23 в 20:30
ЧФР Клуж ЧФР Клуж
Адана Демирспор Адана Демирспор
2.19 3.20 3.60
Видео
27.07.23 в 20:30
ПАОК ПАОК
Бейтар Трамп Бейтар Трамп
1.52 3.95 7.20
Видео
27.07.23 в 20:30
Фарул Констанца Фарул Констанца
Урарту Урарту
1.39 4.90 8.00
Видео
27.07.23 в 20:30
Базель Базель
Тобол Тобол
1.32 5.40 9.40
Видео
27.07.23 в 20:30
Дифферданж Дифферданж
Марибор Марибор
4.30 4.10 1.76
Видео
27.07.23 в 20:30
Ворскла Ворскла
Дила Дила
1.80 3.65 4.50
Видео
27.07.23 в 21:00
Твенте Твенте
Хаммарбю Хаммарбю
1.43 4.70 7.20
Видео
27.07.23 в 21:00
Целе Целе
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
4.50 3.50 1.84
Видео
27.07.23 в 21:00
Осиек Осиек
Залаэгерсег Залаэгерсег
1.52 4.20 6.60
Видео
27.07.23 в 21:00
Брюгге Брюгге
АГФ Орхус АГФ Орхус
1.42 4.80 7.20
Видео
27.07.23 в 21:00
Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
3.45 3.35 2.15
Видео
27.07.23 в 21:00
Дукаджини Дукаджини
Риека Риека
6.60 4.10 1.52
Видео
27.07.23 в 21:00
Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева
Паневежис Паневежис
2.39 3.15 3.15
Видео
27.07.23 в 21:00
Бешикташ Бешикташ
Тирана Тирана
1.38 5.00 7.80
Видео
27.07.23 в 21:00
Гент Гент
Жилина Жилина
1.41 4.50 8.40
Видео
27.07.23 в 21:00
Акюрейри Акюрейри
Дандолк Дандолк
3.05 3.40 2.34
Видео
27.07.23 в 21:00
Б-36 Б-36
Хаверфордуэст Каунти Хаверфордуэст Каунти
1.68 3.85 5.00
Видео
27.07.23 в 21:30
Лех Лех
Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис
1.18 7.20 14.00
Видео
27.07.23 в 21:30
Аустрия Вена Аустрия Вена
Борац Баня-Лука Борац Баня-Лука
1.33 5.00 10.00
Видео
27.07.23 в 21:45
Дерри Сити Дерри Сити
КуПС КуПС
2.13 3.45 3.45
Видео
27.07.23 в 21:45
Линфилд Линфилд
Погонь Щецин Погонь Щецин
4.70 3.75 1.76
Видео
27.07.23 в 22:00
Крузейдерс Крузейдерс
Русенборг Русенборг
5.50 4.10 1.60
Видео
27.07.23 в 22:00
Железничар Железничар
Нефтчи Нефтчи
2.39 3.15 3.15
Видео
27.07.23 в 22:00
Шкупи Шкупи
Левски София Левски София
2.95 3.30 2.44
Видео
27.07.23 в 22:00
Сутьеска Никшич Сутьеска Никшич
ФК Санта-Колома ФК Санта-Колома
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Июля
22:56 · Турция
Шиманьски вслед за Джеко оформил первый гол за «Фенербахче»
22:55 · Лига конференций УЕФА
«Неман» разобрался с мальтийцами
22:43 · Турция
Джеко отметился голом за «Фенербахче» в первом официальном матче
21:00 · Лига конференций УЕФА
«Сабах» из Азербайджана победил в Риге
20:18 · Турция
Джеко и Тадич дебютируют за «Фенербахче» в официальном матче
25 Июля
14:06 · Испания. Ла Лига
УЕФА допустил «Осасуну» к участию в Лиге конференций официально
20 Июля
23:52 · Лига конференций УЕФА
«Арарат-Армения» в драматичной борьбе добыл победу над соперником из Албании
23:30 · Лига конференций УЕФА
«Алашкерт» забил 6 мячей в ворота «Арсенала» из Тивата
22:52 · Лига конференций УЕФА
«Неман» прошёл «Вадуц» по сумме двух встреч
21:56 · Лига конференций УЕФА
«Зимбру» со второй попытки одолел соперника из Сан-Марино
21:55 · Лига конференций УЕФА
Минское «Динамо» покидает еврокубки, уступив «Железничару»
20:57 · Лига конференций УЕФА
«Тобол» прошёл «Хонку» по сумме двух матчей
20:54 · Лига конференций УЕФА
«Милсами» покидает еврокубки после поражения от «Паневежиса»
20:25 · Лига конференций УЕФА
«Пюник» ещё раз обыграл «Нарва Транс»
16:57 · Лига конференций УЕФА
Российскому футболисту «Пюника» отказались выдавать визу для посещения Эстонии
Все новости
Рекомендуем