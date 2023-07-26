«Неман» разобрался с мальтийцами

Во втором раунде квалификации Лиги конференций белорусский «Неман» играл против «Бальцана» из Мальты. В первом тайме голкиперы по разу всерьез вступили в игру, парировав угрозы. После перерыва Павел Савицкий пробил в защитника, снова получил мяч и с линии штрафной зарядил в верхний угол. У гостей был супершанс, но после удара с четырех метров мяч не попал в створ. В ответ белорусы забили еще раз, отобран мяч, и Сергей Карпович удвоил перевес. 2:0, впереди ответный матч.