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Лига конференций

«Сабах» из Азербайджана победил в Риге

26 Июля 2023 • 21:00 Комментировать
РФШ Рига
0:2
Сабах Баку
окончен

Во втором отборочном раунде Лиги конференций «РФШ Рига» принимала «Сабах» из Азербайджана. У хозяев был громадный перевес по количеству поданных угловых (14), но при этом ударов по воротам было не очень много, а попаданий в створ - по два с каждой стороны. Гости намного лучше использовали свои шансы и такие моменты превратили в голы. Боян Летич открыл счет на 22-й минуте, а Давит Волков поставил точку в начале второго тайма - 2:0. В любом случае всё решится в ответной встрече.

Протокол игры  
РФШ Рига0:2Сабах Баку
  22'Летич Боян (0:1)
  56'Волков Давит (0:2)
Стейнбор ПавелСавалниекс Робертс 69' (Ошс Марцис ( 69') Пренга ХердиЛипушчек ЖигаМареш ПетерAdam MarhievПанич Стефан 79' (Зюзин Артур ( 79') Диоманде Исмаэль 60' (Икауниекс Янис ( 60') Куадьо Седрик 61' (Лемайич Дарко ( 61') Сантана ЭмерсонИлич Андрей
Запасные: Ягодинский ВиталийВилков СергейЗелейко ГлебСорокин ВладиславНеругал ЕвгенийЗеленков ДмитрийОнтужанс ДаниэлсСавич Драголюб
Иманов ЮсифСейдиев Амин  64'Шакла СофьянИрасабиль ХонЛетич БоянДжамалов ЭлвинИробисо КристианАлескеров Намик 46' (Тиль Венсан ( 46') Исаев АлексейНуриев Анатолий 46' (Микельс Джой-Ленс ( 46'  88') Волков Давит 70' (Апе Эммануэль ( 70')
Запасные: Самигуллин РустамНуриев ДжейхунSeymur MammadovМехбалиев НиджатАлекперов ИльдарRahman DashdamirovСедов ШакирМуталлимов ТеллурМаргарита Джерл
26 июля. Стадион "Слока".

 

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