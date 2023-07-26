«Сабах» из Азербайджана победил в Риге

Во втором отборочном раунде Лиги конференций «РФШ Рига» принимала «Сабах» из Азербайджана. У хозяев был громадный перевес по количеству поданных угловых (14), но при этом ударов по воротам было не очень много, а попаданий в створ - по два с каждой стороны. Гости намного лучше использовали свои шансы и такие моменты превратили в голы. Боян Летич открыл счет на 22-й минуте, а Давит Волков поставил точку в начале второго тайма - 2:0. В любом случае всё решится в ответной встрече.
Протокол игры
|22'Летич Боян (0:1)
|56'Волков Давит (0:2)
Стейнбор Павел•Савалниекс Робертс69' (Ошс Марцис (69') •Пренга Херди•Липушчек Жига•Мареш Петер•Adam Marhiev•Панич Стефан79' (Зюзин Артур (79') •Диоманде Исмаэль60' (Икауниекс Янис (60') •Куадьо Седрик61' (Лемайич Дарко (61') •Сантана Эмерсон•Илич Андрей
Иманов Юсиф•Сейдиев Амин• 64'Шакла Софьян•Ирасабиль Хон•Летич Боян•Джамалов Элвин•Иробисо Кристиан•Алескеров Намик46' (Тиль Венсан (46') •Исаев Алексей•Нуриев Анатолий46' (Микельс Джой-Ленс (46') • 88'Волков Давит70' (Апе Эммануэль (70')
26 июля. Стадион "Слока".
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