«Сабах» из Азербайджана победил в Риге

Во втором отборочном раунде Лиги конференций «РФШ Рига» принимала «Сабах» из Азербайджана. У хозяев был громадный перевес по количеству поданных угловых (14), но при этом ударов по воротам было не очень много, а попаданий в створ - по два с каждой стороны. Гости намного лучше использовали свои шансы и такие моменты превратили в голы. Боян Летич открыл счет на 22-й минуте, а Давит Волков поставил точку в начале второго тайма - 2:0. В любом случае всё решится в ответной встрече.