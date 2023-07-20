«Арарат-Армения» в драматичной борьбе добыл победу над соперником из Албании

«Арарат-Армения» играл на выезде против албанской «Эгнатии» в ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций. Как и в прошлой встрече, основное время завершилось ничейным результатом. Футболисты «Эгнатии» дважды вели в счете, направляя мяч в сетку головой, соперник отвечал результативными атаками низом - 2:2 после 90 минут. На 108-й минуте Рафаэль Двамена протолкнул мяч под голкипером и подарил надежду албанцам. Но гости ответили двумя такими же сумбурными голами и, казалось, вырвали победу, а также и путевку во второй раунд, но албанцы на 120-й минуте забили гол в ответ - 4:4. В серии пенальти победили гости. Их следующий соперник - «Арис» Салоники.