«Арарат-Армения» в драматичной борьбе добыл победу над соперником из Албании

«Арарат-Армения» играл на выезде против албанской «Эгнатии» в ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций. Как и в прошлой встрече, основное время завершилось ничейным результатом. Футболисты «Эгнатии» дважды вели в счете, направляя мяч в сетку головой, соперник отвечал результативными атаками низом - 2:2 после 90 минут. На 108-й минуте Рафаэль Двамена протолкнул мяч под голкипером и подарил надежду албанцам. Но гости ответили двумя такими же сумбурными голами и, казалось, вырвали победу, а также и путевку во второй раунд, но албанцы на 120-й минуте забили гол в ответ - 4:4. В серии пенальти победили гости. Их следующий соперник - «Арис» Салоники.
Протокол игры
|Эгнатия
4:4
(пен. 2:4)
|Арарат-Армения
|(1:0) Медейрос Фернандо4'
|17'Эза Вильфрид (1:1)
|(2:1) Каса Реди36'
|58'Каштаньейра Адриану (2:2)
|(3:2) Двамена Рафаэль108'
|110'Йенне Тентон (3:3)
|(4:4) Двамена Рафаэль 120'
|114'Хулио Хуниор (3:4)
Шерри Ален•Лила Бледар62' (Какбуфи Алессандро (62') •Малота Ренато•Мемола Хюсен•Муста Эмильяно• 7'Мелоуджа Дональд62' (Фангаж Абдурраман (62') •Алекси Альбано•Каса Реди91' (Паулаускас Гитис (91') •Медейрос Фернандо116' (Михана Редон (116') •Искендерли Вусал62' (Зейнулай Арбин (62') • 113'Двамена Рафаэль
Ермаков Всеволод•Алемао•Хулио Хуниор•Шейд Кассио108' (Очоа Карлос Перес (108') • 118'Хакобян Хакоб84' (Амбарцумян Армен (84') •Мурадян Карен 33'61' (Лахни Алвун Тера (61') •Обиеро Амос Нонди 7'85' (Григорян Эдгар (85') •Каштаньейра Адриану•Серобян Артур•Эза Вильфрид94' (Аванесян Артём (94') •Йенне Тентон 113'
20 июля. Стадион "Эльбасан Арена" (Эльбасан).
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