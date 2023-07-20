«Алашкерт» забил 6 мячей в ворота «Арсенала» из Тивата

«Алашкерт» и «Арсенал» Тиват забили по голу в первом матче квалификации Лиги конференций, но спустя неделю встреча завершилась неожиданно крупно. На экваторе поединка в течение восьми минут форвард «Алашкерта» Агдон сделал результат. Сначала он уверенно реализовал выход один на один, а вскоре реализовал заброс из глубины поля. Он же в контратаке оформил хет-трик. «Арсенал» отыграл один мяч, но армяне забили еще трижды, включая прямое попадание в цель с углового - 6:1.

Следующий соперник «Алашкерта» - «Дебрецен».