«Алашкерт» забил 6 мячей в ворота «Арсенала» из Тивата

«Алашкерт» и «Арсенал» Тиват забили по голу в первом матче квалификации Лиги конференций, но спустя неделю встреча завершилась неожиданно крупно. На экваторе поединка в течение восьми минут форвард «Алашкерта» Агдон сделал результат. Сначала он уверенно реализовал выход один на один, а вскоре реализовал заброс из глубины поля. Он же в контратаке оформил хет-трик. «Арсенал» отыграл один мяч, но армяне забили еще трижды, включая прямое попадание в цель с углового - 6:1.
Следующий соперник «Алашкерта» - «Дебрецен».
Протокол игры
|40'Агдон (0:1)
|45'Агдон (0:2)
|48'Агдон (0:3)
|(1:3) Дордевич Бобан58'
|74'Рисинес Эйсон Босса (1:4)
|90'Григорян Сероб (1:5)
|90'Менса Аннан (1:6)
Пулетич Душан•Живкович Радуле•Манойлович Сетко• 74'Челебич Никола77' (Малишич Петар (77') •Чавор Марко46' (Тодорович Мирко (46') •Кашелан Владимир46' (Мацанович Александар (46') •Шахман Ирфан•Кояшевич Дамир•Миркович Йован 60'63' (Мараш Лука (63') •Монтенегро Хулиан•Дордевич Бобан62' (Никач Дарко (62')
Запасные: Мугоша Дамьян•Куч Адис•Табаджика Марко•Четкович Драган
Чанчаревич Огньен•Мужек Матео•Устинов Виталий•Восканян Тарон•Каррильо Даниэль II89' (Григорян Сероб (89') •Хурцидзе Давид•Рисинес Эйсон Босса81' (Менса Аннан (81') •Гарегинян Юрий 33'46' (Мимито (46') •Флорес Робинсон82' (Налбандян Карен (82') •Агдон58' (Куталия Леван (58') •Вбеймар
20 июля. Стадион "DG Arena".
Бан пользователя