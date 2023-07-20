«Неман» прошёл «Вадуц» по сумме двух встреч

«Неман» и «Вадуц» встретились в ответном матче первого квалифай-раунда Лиги конференций. Белорусы имели фору в один гол, и она в итоге пригодилась сегодня. Номинальные хозяева быстро заработали пенальти за игру рукой, и Павел Савицкий сильно пробил по центру, а голкипер завалился в сторону. Олег Евдокимов мог снимать все вопросы, но его удар пришелся в перекладину. В самой концовке вернулась интрига, в контратаке Тео Голлиард с линии штрафной поразил цель - 1:1. Но этого было мало, и «Вадуц» покидает еврокубки. «Бальцан» - следующий соперник белорусов.
Протокол игры
|(1:0) Савицкий Павел16'
|86'Голлиард Тео (1:1)
Руденок Константин• 60'Карпович Сергей•Садовничий Иван•Пархоменко Егор•Пантя Юрий•Козлов Михаил Михайлович 54'71' (Якимов Андрей (71') •Шукуров Алимардон•Евдокимов Олег70' (Павлюковец Юрий (70') •Савицкий Павел77' (Кравцов Максим (77') •Папарига Роман68' (Васильев Андрей (68') •Зубович Егор77' (Легчилин Алексей (77')
Бюхель Бенджамин•Исик Габриэль•Бериша Лиридон77' (Вяйринен Тим (77') •Трабер Ларс•Фер Фабио•Кройхи Алессандро46' (Голлиард Тео (46') • 90'Фоссо Райан•Визер Сандро 25'64' (Хадзи Мерлин (64') •Чичек Тунахан64' (Гаич Милан II (64') •Кавегн Фабрицио•Джокич Деян46' (Шаби Сейфедин (46') 89'
20 июля. Стадион "Gyirmoti Stadion".
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