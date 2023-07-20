«Неман» прошёл «Вадуц» по сумме двух встреч

«Неман» и «Вадуц» встретились в ответном матче первого квалифай-раунда Лиги конференций. Белорусы имели фору в один гол, и она в итоге пригодилась сегодня. Номинальные хозяева быстро заработали пенальти за игру рукой, и Павел Савицкий сильно пробил по центру, а голкипер завалился в сторону. Олег Евдокимов мог снимать все вопросы, но его удар пришелся в перекладину. В самой концовке вернулась интрига, в контратаке Тео Голлиард с линии штрафной поразил цель - 1:1. Но этого было мало, и «Вадуц» покидает еврокубки. «Бальцан» - следующий соперник белорусов.