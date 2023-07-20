«Зимбру» со второй попытки одолел соперника из Сан-Марино

Молдавский «Зимбру» принимал «Ла-Фиориту» и должен был побеждать для выхода во второй отборочный раунд Лиги конференций. Команда из Кишинёва играла первым номером и закономерно добилась своего. Ключевым стал удар Дениса Дедечко метров с 25, и мяч влетел впритирку с правой штангой. Коллектив из Сан-Марино довольно быстро ответил результативной атакой, но гол отменили из-за офсайда.

Следующий соперник «Зимбру» - «Фенербахче».