«Зимбру» со второй попытки одолел соперника из Сан-Марино

Молдавский «Зимбру» принимал «Ла-Фиориту» и должен был побеждать для выхода во второй отборочный раунд Лиги конференций. Команда из Кишинёва играла первым номером и закономерно добилась своего. Ключевым стал удар Дениса Дедечко метров с 25, и мяч влетел впритирку с правой штангой. Коллектив из Сан-Марино довольно быстро ответил результативной атакой, но гол отменили из-за офсайда.
Следующий соперник «Зимбру» - «Фенербахче».
Протокол игры
|(1:0) Дедечко Денис35'
Агачи Юлиан-Себастьян•Штефан Михаил•Дедечко Денис• 51'Мисараш Александру•Дедов Александр•Гаю Валерий•Райляну Влад 62'70' (Бургиу Штефан (70') •Джу Джесси•Сумах Ибраима 19'29' (Самиев Шахром (29'•Дамашкан Илья56') •Аларибе Эммануэль• 48'Карунту Марин70' (Макрицкий Андрей (70')
Запасные: Исеану Динис•Битка Штефан•Фуртунэ Денис•Мостовей Игорь
Виван Джанлука•Арригони Николас•Фатика Лоренцо•Бриги Андреа•Соттиле Фабио•Нава Валерио60' (Грасси Андреа (60') • 68'Амати Армандо83' (Семприни Маттео (83') •Парадиси Лука60' (Гвиди Томмасо (60') •Семприни Якопо60' (Коста Лорензо (60') •Денис Херман74' (Эмилиано Ольсесе (74') •Каселла Франческо
20 июля. Стадион "Зимбру".
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