Минское «Динамо» покидает еврокубки, уступив «Железничару»

Очень упорным получился ответный матч первого квалифай-раунда Лиги конференций между минским «Динамо» и «Железничаром». Неделю назад команды забили по два гола, и победитель этой встречи получал пропуск во вторую стадию. В конце первого тайма Александр Сачивко пытался прервать прострел номинальных гостей к линии вратарской и вколотил мяч в свои ворота. В середине второго тайма вратарь «Железничара» грубо сыграл на выходе - пенальти. Павел Седько рискованно, но реализовал его. На 78-й минуте Сулейман Крпич получил передачу от лицевой линии и в касание забил решающий мяч - 2:1 в пользу команды из Сараево. Боснийцы идут дальше.
Протокол игры
|44'Сачивко Александр (0:1)
|(1:1) Седько Павел64'
|78'Крпич Сулейман (1:2)
Лапоухов Фёдор•Свирепа Александр83' (Путило Антон (83') •Политевич Сергей•Сачивко Александр•Эдилсон•Рылач Андрей46' (Седько Павел (46') •Селява Александр•Быков Артём Геннадьевич83' (Бегунов Роман (83') •Бакич Душан•Морозов Владислав74' (Никифоренко Олег (74') •Бахар Иван74' (Хващинский Владимир (74')
Мулалич Айдин• 62'Дрина Амар• 30'Косорич Александар•Цоцалич Эдин23' (Дубачкич Дразен (23') •Галич Марин•Бибер Эдин 84'90' (Харачич Дженан (90') •Рустемович Эдин 18'72' (Овчина Харис (72') •Мекич Недим•Яшаревич Ирфан•Крпич Сулейман90' (Гасал Хамза (90') •Амоа Джозеф 41'
Запасные: Муфтик Ведад•Музик Амар•Бека Омар•Штилич Семир•Дрльо Андрия
20 июля. Стадион "Бакинский олимпийский стадион".
Бан пользователя