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Минское «Динамо» покидает еврокубки, уступив «Железничару»

20 Июля 2023 • 21:55 Комментировать
Динамо Минск
1:2
Железничар
окончен

Очень упорным получился ответный матч первого квалифай-раунда Лиги конференций между минским «Динамо» и «Железничаром». Неделю назад команды забили по два гола, и победитель этой встречи получал пропуск во вторую стадию. В конце первого тайма Александр Сачивко пытался прервать прострел номинальных гостей к линии вратарской и вколотил мяч в свои ворота. В середине второго тайма вратарь «Железничара» грубо сыграл на выходе - пенальти. Павел Седько рискованно, но реализовал его. На 78-й минуте Сулейман Крпич получил передачу от лицевой линии и в касание забил решающий мяч - 2:1 в пользу команды из Сараево. Боснийцы идут дальше.

Протокол игры  
Динамо Минск1:2Железничар
  44'Сачивко Александр (0:1)
(1:1) Седько Павел64'  
  78'Крпич Сулейман (1:2)
Лапоухов ФёдорСвирепа Александр 83' (Путило Антон ( 83') Политевич СергейСачивко АлександрЭдилсонРылач Андрей 46' (Седько Павел ( 46') Селява АлександрБыков Артём Геннадьевич 83' (Бегунов Роман ( 83') Бакич ДушанМорозов Владислав 74' (Никифоренко Олег ( 74') Бахар Иван 74' (Хващинский Владимир ( 74')
Запасные: Захар ХолодовШпаковский ДенисМакавчик АртемДемченко Никита ЮрьевичВакулич АлексейШвецов Максим
Мулалич Айдин  62'Дрина Амар  30'Косорич АлександарЦоцалич Эдин 23' (Дубачкич Дразен ( 23') Галич МаринБибер Эдин  84' 90' (Харачич Дженан ( 90') Рустемович Эдин  18' 72' (Овчина Харис ( 72') Мекич НедимЯшаревич ИрфанКрпич Сулейман 90' (Гасал Хамза ( 90') Амоа Джозеф  41'
Запасные: Муфтик ВедадМузик АмарБека ОмарШтилич СемирДрльо Андрия
20 июля. Стадион "Бакинский олимпийский стадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Минск Железничар
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