Минское «Динамо» покидает еврокубки, уступив «Железничару»

Очень упорным получился ответный матч первого квалифай-раунда Лиги конференций между минским «Динамо» и «Железничаром». Неделю назад команды забили по два гола, и победитель этой встречи получал пропуск во вторую стадию. В конце первого тайма Александр Сачивко пытался прервать прострел номинальных гостей к линии вратарской и вколотил мяч в свои ворота. В середине второго тайма вратарь «Железничара» грубо сыграл на выходе - пенальти. Павел Седько рискованно, но реализовал его. На 78-й минуте Сулейман Крпич получил передачу от лицевой линии и в касание забил решающий мяч - 2:1 в пользу команды из Сараево. Боснийцы идут дальше.