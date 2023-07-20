«Тобол» прошёл «Хонку» по сумме двух матчей

«Тобол» после домашней победы над «Хонкой» успешно решил задачу по выходу во второй раунд квалификации Лиги конференций. Моментов было не очень много, но команда из Казахстана выглядела острее и могла снова побеждать. Йован Илич головой расстреливал ворота ближе к концу матча, и голкипер чудом среагировал.

Но даже нулевая ничья была на руку «Тоболу», он проходит дальше и встретится с «Базелем».