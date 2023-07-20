«Тобол» прошёл «Хонку» по сумме двух матчей

«Тобол» после домашней победы над «Хонкой» успешно решил задачу по выходу во второй раунд квалификации Лиги конференций. Моментов было не очень много, но команда из Казахстана выглядела острее и могла снова побеждать. Йован Илич головой расстреливал ворота ближе к концу матча, и голкипер чудом среагировал.
Но даже нулевая ничья была на руку «Тоболу», он проходит дальше и встретится с «Базелем».
Протокол игры
Рудаков Максим•Рале Матиас•Коски Вилле• 60'Эрнандес Алдайр•Аяла Элиас86' (Музинга Джонатан (86') •Флориан Кребс86' (Банахене Насиру (86') •Бук Клесио57' (Арко-Менса Эдмунд (57') •Ортис Матео•Ерёменко Роман• 44'Кауфманн Лукас77' (Лайне Лаури (77') •Алегрия Хуан77' (Коскинен Отсо (77')
Коновалов Иван•Каиров Багдат•Рогач Иван•Младжович Боян•Асранкулов Роман•Жарынбетов Самат•Мужиков Серикжан 49'87' (Забелин Павел (87') •Чесноков Ислам87' (Габараев Альберт (87') •Оразов Рамазан58' (Илич Йован (58') •Вукадинович Милян75' (Жумашев Жаслан (75') •Дебле Серж58' (Мркаич Момчило (58') 71'
20 июля.
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