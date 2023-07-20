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«Тобол» прошёл «Хонку» по сумме двух матчей

20 Июля 2023 • 20:57 Комментировать
Хонка
0:0
Тобол
окончен

«Тобол» после домашней победы над «Хонкой» успешно решил задачу по выходу во второй раунд квалификации Лиги конференций. Моментов было не очень много, но команда из Казахстана выглядела острее и могла снова побеждать. Йован Илич головой расстреливал ворота ближе к концу матча, и голкипер чудом среагировал.

Но даже нулевая ничья была на руку «Тоболу», он проходит дальше и встретится с «Базелем».

Протокол игры  
Хонка0:0Тобол
Рудаков МаксимРале МатиасКоски Вилле  60'Эрнандес АлдайрАяла Элиас 86' (Музинга Джонатан ( 86') Флориан Кребс 86' (Банахене Насиру ( 86') Бук Клесио 57' (Арко-Менса Эдмунд ( 57') Ортис МатеоЕрёменко Роман  44'Кауфманн Лукас 77' (Лайне Лаури ( 77') Алегрия Хуан 77' (Коскинен Отсо ( 77')
Запасные: Саарикиви НиилоТанска ЮссиПаунио РоопеНаамо ДариоУлунду ВинсентБак Флориан
Коновалов ИванКаиров БагдатРогач ИванМладжович БоянАсранкулов РоманЖарынбетов СаматМужиков Серикжан  49' 87' (Забелин Павел ( 87') Чесноков Ислам 87' (Габараев Альберт ( 87') Оразов Рамазан 58' (Илич Йован ( 58') Вукадинович Милян 75' (Жумашев Жаслан ( 75') Дебле Серж 58' (Мркаич Момчило ( 58'  71')
Запасные: Жакупов ТимурСемченков ДаниярГалым БейбитСульич АсмирКиреенко ПавелАкмурзин ТимурБусурманов Султан
20 июля.

 

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