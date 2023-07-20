Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Милсами» покидает еврокубки после поражения от «Паневежиса»

20 Июля 2023 • 20:54 Комментировать
Милсами
0:1
Паневежис
окончен

«Милсами» и «Паневежис» боролись за право сыграть во втором отборочном раунде Лиги конференций. На прошлой неделе команды не определили сильнейшего (2:2). Ариагнер Смит в дебюте едва не вывел гостей вперед, пробив головой в штангу. И все же похожий эпизод в итоге стал решающим, после подачи со штрафного с правого фланга прицельно головой сыграл Сейдина Кейта - 0:1. В целом «Паневежис» сегодня был заметно острее и заслуженно проходит дальше.

Протокол игры  
Милсами0:1Паневежис
  57'Кейта Сейдина (0:1)
Тымбур ЭмилГраур Дини 81' (Оанча Евгений ( 81') Болохан ВадимТерехов ЯрославСвинаренко СергейАнтонюк Александр 72' (Глига Евгений ( 72') Гынсарь РадуМакрицкий Валериий  21'Спатару Дану  28' 63' (Рогак Думитру ( 63') Пунтус Артём 63' (Камара Мамаду ( 63') Пайрели Вадим 46' (Амоуджи Витус ( 46')
Запасные: Ламбарский ИгорьЗавалишка ВладиславДижинарь ВадимЧобан Михаил
Черняускас ВитаутасДубра КаспарКлимавичюс ЛинасКейта СейдинаСирвис ПиюсСарпонг ДжеффриЭлиошюс Таутвидас 61' (Чадженович Йован ( 61') Ремейкис Матиюс 72' (Паласиос-Мартинес Федерико ( 72') Тигруджа Шафик 72' (Щедрый Артём ( 72') Смит Ариагнер 87' (Мбо Ноэль ( 87') Ринкон Себастьян 72' (Мирошник Роман ( 72')
Запасные: Велюлис ЭрнестасШимкевичус ДанасБенета МаркасДремовас Игнас
20 июля. Стадион "Комплексул Спортив Районал".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милсами Паневежис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Биркиркара Биркиркара
Марибор Марибор
1
2
4.20 3.75 1.80
Видео
Окончен
ФК Европа ФК Европа
Дукаджини Дукаджини
2
3
2.45 3.10 3.10
Видео
Окончен после доп. времени
ФК Санта-Колома ФК Санта-Колома
Пенибонт Пенибонт
2
0
Видео
Окончен
РФШ Рига РФШ Рига
Македония Джёрче Петров Македония Джёрче Петров
4
1
Видео
Окончен
Нарва Транс Нарва Транс
Пюник Пюник
0
3
5.40 4.40 1.54
Видео
Окончен после доп. времени
Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд
Б-36 Б-36
0
2
2.41 3.10 3.10
Видео
Окончен
Милсами Милсами
Паневежис Паневежис
0
1
2.65 3.45 2.55
Видео
Окончен
Хонка Хонка
Тобол Тобол
0
0
2.60 3.45 2.60
Видео
Окончен
Левадия Таллин Левадия Таллин
Жилина Жилина
1
2
2.60 3.50 2.60
Видео
Окончен
Динамо Минск Динамо Минск
Железничар Железничар
1
2
2.38 3.40 2.90
Видео
Окончен
Зимбру Зимбру
Ла-Фиорита Ла-Фиорита
1
0
Видео
102 мин
Динамо Батуми Динамо Батуми
Тирана Тирана
1
2
2.30 3.30 3.10
Видео
102 мин
Дила Дила
ДАК ДАК
2
0
2.65 3.55 2.49
Видео
Перерыв
Неман Гродно Неман Гродно
Вадуц Вадуц
1
0
2.38 3.40 2.90
Видео
Перерыв
Коннас Куэй Коннас Куэй
Акюрейри Акюрейри
0
1
Видео
Перерыв
Викингур Викингур
Интер Эскальдес Интер Эскальдес
0
0
Видео
Перерыв
Эгнатия Эгнатия
Арарат-Армения Арарат-Армения
2
1
2.14 3.35 3.45
Видео
Перерыв
Гиляни Гиляни
Прогрес Прогрес
0
0
2.25 3.45 3.05
Видео
27 мин
Гленторан Гленторан
Гзира Юнайтед Гзира Юнайтед
0
0
1.88 3.70 3.85
Видео
27 мин
Арсенал Тиват Арсенал Тиват
Алашкерт Алашкерт
0
0
4.30 3.35 1.92
Видео
12 мин
Хаверфордуэст Каунти Хаверфордуэст Каунти
Шкендия Шкендия
0
0
6.40 4.10 1.51
Видео
12 мин
Космос Космос
Сутьеска Никшич Сутьеска Никшич
0
0
8.00 4.70 1.39
Видео
12 мин
Дерри Сити Дерри Сити
Торсхавн Торсхавн
0
0
1.78 3.35 5.00
Видео
12 мин
Дандолк Дандолк
Мэгпайс Мэгпайс
1
0
Видео
12 мин
Сент-Патрикс Сент-Патрикс
Дюделанж Дюделанж
0
1
2.11 3.45 3.40
Видео
12 мин
Викингур Рейкьявик Викингур Рейкьявик
Рига Рига
0
0
2.70 3.20 2.70
Видео
12 мин
Влазния Шкодер Влазния Шкодер
Линфилд Линфилд
0
0
2.60 3.35 2.60
Видео
20.07.23 в 22:00
Сараево Сараево
Торпедо Кутаиси Торпедо Кутаиси
1.97 3.35 3.95
Видео
20.07.23 в 22:00
Шкупи Шкупи
Хегельман Литауэн Хегельман Литауэн
1.65 3.95 5.30
Видео
20.07.23 в 22:00
Крузейдерс Крузейдерс
Хака Хака
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Июля
21:56 · Лига конференций УЕФА
«Зимбру» со второй попытки одолел соперника из Сан-Марино
21:55 · Лига конференций УЕФА
Минское «Динамо» покидает еврокубки, уступив «Железничару»
20:57 · Лига конференций УЕФА
«Тобол» прошёл «Хонку» по сумме двух матчей
20:54 · Лига конференций УЕФА
«Милсами» покидает еврокубки после поражения от «Паневежиса»
20:25 · Лига конференций УЕФА
«Пюник» ещё раз обыграл «Нарва Транс»
16:57 · Лига конференций УЕФА
Российскому футболисту «Пюника» отказались выдавать визу для посещения Эстонии
18 Июля
14:14 · Лига Европы
​УЕФА назвал страны, которые претендуют на проведение финалов Лиги чемпионов в 2026 и 2027 годах
04 Июля
21:35 · Испания. Ла Лига
«Осасуну» исключили из Лиги конференций
29 Июня
19:36 · Россия. Премьер-лига
Генсек РФС Митрофанов не понимает, почему УЕФА отстранил российские команды от участия в европейских турнирах 17
23 Июня
19:48 · Испания. Ла Лига
«Осасуну» не пускают в Лигу конференций официально
21 Июня
19:51 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» наказали за поведение болельщиков на финале ЛК
13 Июня
19:48 · Германия. Бундеслига
Булыкин: «Меня удивило поражение трёх итальянских команд в финалах еврокубков»
11 Июня
00:08 · Лига Европы
​Клубы из Италии проиграли во всех трёх еврокубковых финалах – такого не было никогда 3
08 Июня
20:46 · Лига конференций УЕФА
Булыкин: «Бираги повёл себя как мужчина»
19:10 · Лига конференций УЕФА
Бираги наложили восемь швов из-за раны головы
Все новости
Рекомендуем