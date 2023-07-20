«Милсами» покидает еврокубки после поражения от «Паневежиса»

«Милсами» и «Паневежис» боролись за право сыграть во втором отборочном раунде Лиги конференций. На прошлой неделе команды не определили сильнейшего (2:2). Ариагнер Смит в дебюте едва не вывел гостей вперед, пробив головой в штангу. И все же похожий эпизод в итоге стал решающим, после подачи со штрафного с правого фланга прицельно головой сыграл Сейдина Кейта - 0:1. В целом «Паневежис» сегодня был заметно острее и заслуженно проходит дальше.
Протокол игры
|57'Кейта Сейдина (0:1)
Тымбур Эмил•Граур Дини81' (Оанча Евгений (81') •Болохан Вадим•Терехов Ярослав•Свинаренко Сергей•Антонюк Александр72' (Глига Евгений (72') •Гынсарь Раду•Макрицкий Валериий• 21'Спатару Дану 28'63' (Рогак Думитру (63') •Пунтус Артём63' (Камара Мамаду (63') •Пайрели Вадим46' (Амоуджи Витус (46')
Черняускас Витаутас•Дубра Каспар•Климавичюс Линас•Кейта Сейдина•Сирвис Пиюс•Сарпонг Джеффри•Элиошюс Таутвидас61' (Чадженович Йован (61') •Ремейкис Матиюс72' (Паласиос-Мартинес Федерико (72') •Тигруджа Шафик72' (Щедрый Артём (72') •Смит Ариагнер87' (Мбо Ноэль (87') •Ринкон Себастьян72' (Мирошник Роман (72')
20 июля. Стадион "Комплексул Спортив Районал".
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