«Милсами» покидает еврокубки после поражения от «Паневежиса»

«Милсами» и «Паневежис» боролись за право сыграть во втором отборочном раунде Лиги конференций. На прошлой неделе команды не определили сильнейшего (2:2). Ариагнер Смит в дебюте едва не вывел гостей вперед, пробив головой в штангу. И все же похожий эпизод в итоге стал решающим, после подачи со штрафного с правого фланга прицельно головой сыграл Сейдина Кейта - 0:1. В целом «Паневежис» сегодня был заметно острее и заслуженно проходит дальше.