Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Пюник» ещё раз обыграл «Нарва Транс»

20 Июля 2023 • 20:25 Комментировать
Нарва Транс
0:3
Пюник
окончен

В четверг проходят ответные матчи первого квалифай-раунда Лиги конференций. «Пюник» играл в гостях у команды «Нарва Транс» и повторно добился победы. Артак Дашян в самом дебюте метров с 22 в касание пробил впритирку со штангой. Вскоре Карлос Джуниор головой расстрелял ворота хозяев - 2:0. После перерыва быструю атаку замкнул из пределов штрафной Лука Джуричич. В концовке Левон Варданян не смог переиграть голкипера с 11-метровой отметки. В следующем раунде «Пюник» сыграет против «Кальмара».

Протокол игры  
Нарва Транс0:3Пюник
  8'Дашян Артак (0:1)
  14'Карлос Джуниор II (0:2)
  66'Джуричич Лука (0:3)
Крайзмер АлександрШкинёв АртёмМаркович АлексКауанНиколаев АлександрМаксимкин МаркИрье Элизе 46' (Журавлев Егор ( 46'  70') Тарасенков ДаниилПевцов Глеб 46' (Коскор Тристан ( 46') Суарес Харлин 87' (Кудряшов Виктор ( 87') Буренко Матвей 64' (Егоров Александр I ( 64')
Запасные: Кулинич АлександрКондратцев СергейПоляков Денис IIIМатроссов АлексейСибул Денис
Бучнев СтаниславМилькович АлександарБаранов НикитаБратков Антон 69' (Браво Хуан II ( 69') Карлос Джуниор II  15'Арутюнян ОганесДашян Артак 46' (Григорян Артак ( 46') Малакян Эдгар 46' (Давидян Давид ( 46') Отубаньо Юсуф 62' (Карабальо Хосе ( 62') Джуричич ЛукаДжеймс 62' (Варданян Левон ( 62')
Запасные: Виллела ЛукасКарасюк РоманАвагян АртурГонсалвес Вагнер IIАвакян ХенриМикаэлян Сергей
20 июля. Стадион "Раквере" (Раквере).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Пюник Нарва Транс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Биркиркара Биркиркара
Марибор Марибор
1
2
4.20 3.75 1.80
Видео
Окончен
ФК Европа ФК Европа
Дукаджини Дукаджини
2
3
2.45 3.10 3.10
Видео
Окончен после доп. времени
ФК Санта-Колома ФК Санта-Колома
Пенибонт Пенибонт
2
0
Видео
Окончен
РФШ Рига РФШ Рига
Македония Джёрче Петров Македония Джёрче Петров
4
1
Видео
Окончен
Нарва Транс Нарва Транс
Пюник Пюник
0
3
5.40 4.40 1.54
Видео
Окончен после доп. времени
Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд
Б-36 Б-36
0
2
2.41 3.10 3.10
Видео
Окончен
Милсами Милсами
Паневежис Паневежис
0
1
2.65 3.45 2.55
Видео
Окончен
Хонка Хонка
Тобол Тобол
0
0
2.60 3.45 2.60
Видео
Окончен
Левадия Таллин Левадия Таллин
Жилина Жилина
1
2
2.60 3.50 2.60
Видео
Окончен
Динамо Минск Динамо Минск
Железничар Железничар
1
2
2.38 3.40 2.90
Видео
Окончен
Зимбру Зимбру
Ла-Фиорита Ла-Фиорита
1
0
Видео
102 мин
Динамо Батуми Динамо Батуми
Тирана Тирана
1
2
2.30 3.30 3.10
Видео
102 мин
Дила Дила
ДАК ДАК
2
0
2.65 3.55 2.49
Видео
Перерыв
Неман Гродно Неман Гродно
Вадуц Вадуц
1
0
2.38 3.40 2.90
Видео
Перерыв
Коннас Куэй Коннас Куэй
Акюрейри Акюрейри
0
1
Видео
Перерыв
Викингур Викингур
Интер Эскальдес Интер Эскальдес
0
0
Видео
Перерыв
Эгнатия Эгнатия
Арарат-Армения Арарат-Армения
2
1
2.14 3.35 3.45
Видео
Перерыв
Гиляни Гиляни
Прогрес Прогрес
0
0
2.25 3.45 3.05
Видео
27 мин
Гленторан Гленторан
Гзира Юнайтед Гзира Юнайтед
0
0
1.88 3.70 3.85
Видео
27 мин
Арсенал Тиват Арсенал Тиват
Алашкерт Алашкерт
0
0
4.30 3.35 1.92
Видео
12 мин
Хаверфордуэст Каунти Хаверфордуэст Каунти
Шкендия Шкендия
0
0
6.40 4.10 1.51
Видео
12 мин
Космос Космос
Сутьеска Никшич Сутьеска Никшич
0
0
8.00 4.70 1.39
Видео
12 мин
Дерри Сити Дерри Сити
Торсхавн Торсхавн
0
0
1.78 3.35 5.00
Видео
12 мин
Дандолк Дандолк
Мэгпайс Мэгпайс
1
0
Видео
12 мин
Сент-Патрикс Сент-Патрикс
Дюделанж Дюделанж
0
1
2.11 3.45 3.40
Видео
12 мин
Викингур Рейкьявик Викингур Рейкьявик
Рига Рига
0
0
2.70 3.20 2.70
Видео
12 мин
Влазния Шкодер Влазния Шкодер
Линфилд Линфилд
0
0
2.60 3.35 2.60
Видео
20.07.23 в 22:00
Сараево Сараево
Торпедо Кутаиси Торпедо Кутаиси
1.97 3.35 3.95
Видео
20.07.23 в 22:00
Шкупи Шкупи
Хегельман Литауэн Хегельман Литауэн
1.65 3.95 5.30
Видео
20.07.23 в 22:00
Крузейдерс Крузейдерс
Хака Хака
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Июля
21:56 · Лига конференций УЕФА
«Зимбру» со второй попытки одолел соперника из Сан-Марино
21:55 · Лига конференций УЕФА
Минское «Динамо» покидает еврокубки, уступив «Железничару»
20:57 · Лига конференций УЕФА
«Тобол» прошёл «Хонку» по сумме двух матчей
20:54 · Лига конференций УЕФА
«Милсами» покидает еврокубки после поражения от «Паневежиса»
20:25 · Лига конференций УЕФА
«Пюник» ещё раз обыграл «Нарва Транс»
16:57 · Лига конференций УЕФА
Российскому футболисту «Пюника» отказались выдавать визу для посещения Эстонии
18 Июля
14:14 · Лига Европы
​УЕФА назвал страны, которые претендуют на проведение финалов Лиги чемпионов в 2026 и 2027 годах
04 Июля
21:35 · Испания. Ла Лига
«Осасуну» исключили из Лиги конференций
29 Июня
19:36 · Россия. Премьер-лига
Генсек РФС Митрофанов не понимает, почему УЕФА отстранил российские команды от участия в европейских турнирах 17
23 Июня
19:48 · Испания. Ла Лига
«Осасуну» не пускают в Лигу конференций официально
21 Июня
19:51 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» наказали за поведение болельщиков на финале ЛК
13 Июня
19:48 · Германия. Бундеслига
Булыкин: «Меня удивило поражение трёх итальянских команд в финалах еврокубков»
11 Июня
00:08 · Лига Европы
​Клубы из Италии проиграли во всех трёх еврокубковых финалах – такого не было никогда 3
08 Июня
20:46 · Лига конференций УЕФА
Булыкин: «Бираги повёл себя как мужчина»
19:10 · Лига конференций УЕФА
Бираги наложили восемь швов из-за раны головы
Все новости
Рекомендуем