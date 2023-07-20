«Пюник» ещё раз обыграл «Нарва Транс»

В четверг проходят ответные матчи первого квалифай-раунда Лиги конференций. «Пюник» играл в гостях у команды «Нарва Транс» и повторно добился победы. Артак Дашян в самом дебюте метров с 22 в касание пробил впритирку со штангой. Вскоре Карлос Джуниор головой расстрелял ворота хозяев - 2:0. После перерыва быструю атаку замкнул из пределов штрафной Лука Джуричич. В концовке Левон Варданян не смог переиграть голкипера с 11-метровой отметки. В следующем раунде «Пюник» сыграет против «Кальмара».
Протокол игры
|8'Дашян Артак (0:1)
|14'Карлос Джуниор II (0:2)
|66'Джуричич Лука (0:3)
Крайзмер Александр•Шкинёв Артём•Маркович Алекс•Кауан•Николаев Александр•Максимкин Марк•Ирье Элизе46' (Журавлев Егор (46') • 70'Тарасенков Даниил•Певцов Глеб46' (Коскор Тристан (46') •Суарес Харлин87' (Кудряшов Виктор (87') •Буренко Матвей64' (Егоров Александр I (64')
Бучнев Станислав•Милькович Александар•Баранов Никита•Братков Антон69' (Браво Хуан II (69') •Карлос Джуниор II• 15'Арутюнян Оганес•Дашян Артак46' (Григорян Артак (46') •Малакян Эдгар46' (Давидян Давид (46') •Отубаньо Юсуф62' (Карабальо Хосе (62') •Джуричич Лука•Джеймс62' (Варданян Левон (62')
20 июля. Стадион "Раквере" (Раквере).
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