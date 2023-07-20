«Пюник» ещё раз обыграл «Нарва Транс»

В четверг проходят ответные матчи первого квалифай-раунда Лиги конференций. «Пюник» играл в гостях у команды «Нарва Транс» и повторно добился победы. Артак Дашян в самом дебюте метров с 22 в касание пробил впритирку со штангой. Вскоре Карлос Джуниор головой расстрелял ворота хозяев - 2:0. После перерыва быструю атаку замкнул из пределов штрафной Лука Джуричич. В концовке Левон Варданян не смог переиграть голкипера с 11-метровой отметки. В следующем раунде «Пюник» сыграет против «Кальмара».