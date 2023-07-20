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Российскому футболисту «Пюника» отказались выдавать визу для посещения Эстонии

20 Июля 2023 • 16:57 Комментировать
Нарва Транс
...
Пюник
Через 1 ч. 9 мин.

Центральный защитник армянского «Пюника» Михаил Коваленко не смог получить визу для посещения Эстонии.

Сегодня, 20 июля, «Пюник» встретится с эстонским клубом «Нарва Транс». В этом матче армянской команде не сможет помочь 28-летний защитник Коваленко, которому консульство Литвы в Армении отказало в выдаче визы, об этом сообщает «Чемпионат». Кроме того, визу не смог получить помощник главного тренера «Пюника» Роман Монарёв.

Отмечается, что Коваленко уже не в первый раз встречается с такой проблемой.

Второй матч первого квалификационного раунда Лиги конференций «Нарва Транс» - «Пюник» начнется в 18:30 по мск. В первом поединке сильнее оказался «Пюник» (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Пюник Роман Монарёв Михаил Коваленко Нарва Транс
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