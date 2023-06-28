Исполнительный комитет УЕФА определил места проведения решающих встреч Лиги конференций УЕФА в 2024 и 2025 годах.

По информации пресс-службы главной европейской организации, следующий финал третьего по значимости еврокубка примет стадион «Айя София». Через год решающая встреча турнира состоится в польском Вроцлаве. Также в УЕФА определили место проведения финала женской Лиги чемпионов в 2025 году, которым станет стадион «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Следующее заседание Исполкома УЕФА запланировано на 26 сентября 2023 года в кипрском Лимассоле.