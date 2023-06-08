Булыкин: «Бираги повёл себя как мужчина»

Экс-игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о моменте, который случился в финале Лиги конференций. Напомним, в матче «Фиорентины» против «Вест Хэма» игрок «фиалок» Кристиано Бираги получил рассечение головы. В футболиста прилетел предмет с трибуны.

«Думаю, матч бы прекратили, если бы была угроза для здоровья футболистов. Бираги повел себя как мужчина, он сразу пошел подавать угловой, а таких инцидентов больше не было», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Победителем Лиги конференций в сезоне-2022/23 стал «Вест Хэм», который одолел «Фиорентину» со счетом 2:1.