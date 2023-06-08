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Лига конференций

Бираги наложили восемь швов из-за раны головы

08 Июня 2023 • 19:10 Комментировать
Фиорентина
1:2
Вест Хэм
окончен

«Фиорентина» опубликовала на странице своего официального сайта заявление. В нём клуб осуждает поведение фанатов «Вест Хэма», бросавших на поле посторонние предметы во время финала Лиги конференций.

Напомним, что по ходу первого тайма в направлении Кристиано Бираги полетели пластиковые стаканы. Один из них попал футболисту в голову, в результате чего Бираги получил серьёзное рассечение.

«Несмотря на глубокую рану головы, на которую наложили восемь швов, капитан «Фиорентины» продолжал играть», - говорится в сообщении «фиалок» в числе прочего.

«Фиорентина» выразила надежду на то, что УЕФА должным образом оценит инцидент.

В финале Лиги конференций «Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Кристиано Бираги
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