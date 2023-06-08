Объявлен лучший футболист второго в истории сезона Лиги конференций УЕФА.

По информации пресс-службы УЕФА, обладателем награды стал капитан лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс. В рамках турнира 24-летний хавбек провёл 11 матчей, в которых он забил один гол при одной результативной передаче.

Опорный полузащитник «молотобойцев» первым поднял трофей третьего по силе еврокубка после победы в недавнем пражском финале над «Фиорентиной». Для «Вест Хэма» победа в Лиге конференций стала первой в рамках еврокубков с 1999 года.