Президент «Фиорентины» - о фанатах «Вест Хэма»: «Эти люди – животные»

В среду вечером состоялся финал Лиги конференций. В нём «Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» со счётом 2:1 и завоевал трофей. Игра была омрачена инцидентом в Кристиано Бираги – футболист итальянской команды получил рассечение головы после попадания пластикового стакана. Эти предметы бросали фанаты лондонского клуба.

Комментарий по поводу случившегося дал президент «Фиорентины» Рокко Комиссо.

«Йович сломал нос, потом инцидент с Бираги… Я разговаривал с президентом АПЛ после игры, сказал ему, что эти люди – животные. Как они обращались с нашими игроками…» - сказал Комиссо, чьи слова приводит FiorentinaNews.