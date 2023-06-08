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Лига конференций

«Главный бриллиант»: Уткин назвал игрока, который впечатлил его в Лиге конференций

08 Июня 2023 • 11:07 Комментировать

Известный блогер и журналист Василий Уткин назвал футболиста, который поразил его выступлениями в Лиге конференций. Он обратил внимание на форварда «Фиорентины» Николаса Гонсалеса.

«Яркое впечатление от финала Лиги конференций - Нико Гонсалес. Это новый Бернарду Силва. Технарь с опцией «боец». Главный бриллиант Лиги конференций, главнее Райса и Амрабата», - оставил сообщение Василий в своем телеграм-канале.

Гонсалес выступает за «фиалок» с лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 28 милионов евро.

В финале Лиги конференций «Фиорентина» потерпела поражение от лондонского «Вест Хэма» со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Василий Уткин Вест Хэм Николас Гонсалес
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