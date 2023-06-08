​Райс: «Я счастлив за всех - за тренера, за ребят, за себя, за весь клуб!»

Английский «Вест Хэм» совершил подвиг, выиграв европейский турнир - Лигу конференций. Это случилось после победы над итальянской «Фиорентиной», победный гол англичане забили на последней минуте игры, не позволив оппоненту отыграться. Капитан клуба Деклан Райс прокомментировал триумф своего клуба.

- Парни были в ударе сегодня. Мы реально верили в себя и шли вперед. Я очень рад за нашего тренера, за фанов. они помогли нам. Я очень, очень счастлив, - эмоционально делился после игры Райс, слова которого цитирует BT Sport.

В то же время неизвестно, останется ли Райс в клубе в следующем сезоне.