Карлтон Коул: «Мойес вошёл в историю «Вест Хэма»

Шотландского специалиста Дэвида Мойеса много критиковали в последнее время, в какой-то момент речь даже зашла об его увольнении, но все обошлось. А теперь он взял и привел клуб к победе в Лиге конференций. Бывший игрок клуба Карлтон Коул считает, что теперь Мойес вписал свое имя в историю клуба.

- Надо понимать, что он сделал для этого клуба, какую радость принес тысячам фанатов «Вест Хэма».Эти люди будут помнить его имя всю свою жизнь. Он заслуживает продления своего контракта, - цитирует Коула BBC Sport.

Карлтон Коул выступал в составе лондонского клуба целых девять лет - с 2006 по 2015 год.