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Боуэн - первый английский игрок со времён Тони Адамса, забивший победный гол в финале еврокубка

08 Июня 2023 • 04:49 Комментировать
Фиорентина
1:2
Вест Хэм
окончен

Лондонский «Вест Хэм» обыграл в финале Лиги конференций итальянскую «Фиорентину», а победный гол в этом матче был забит на последней минуте основного времени - бразилец Лукас Пакета выдал прекрасный пас на Джаррода Боуэна, и тот, выскочив на свидание с кипером итальянской команды, переиграл стража ворот.

Как выяснилось, Джаррод стал первым англичанином за почти тридцать лет, который забил решающий гол в финале европейского турнира. Последним, кто это сделал до него, был Тони Адамс из лондонского же «Арсенала» в финале Кубка Кубков в 1994 году против итальянской же «Пармы». 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джаррод Боуэн
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