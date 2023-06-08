Боуэн - первый английский игрок со времён Тони Адамса, забивший победный гол в финале еврокубка

Лондонский «Вест Хэм» обыграл в финале Лиги конференций итальянскую «Фиорентину», а победный гол в этом матче был забит на последней минуте основного времени - бразилец Лукас Пакета выдал прекрасный пас на Джаррода Боуэна, и тот, выскочив на свидание с кипером итальянской команды, переиграл стража ворот.

Как выяснилось, Джаррод стал первым англичанином за почти тридцать лет, который забил решающий гол в финале европейского турнира. Последним, кто это сделал до него, был Тони Адамс из лондонского же «Арсенала» в финале Кубка Кубков в 1994 году против итальянской же «Пармы».