Бираги – о поражении «Фиорентины» в финале: «Трудно подобрать слова»

Капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги высказался о поражении своей команды в финале Лиги конференций от «Вест Хэма» (1:2).

Английский коллектив вышел вперёд на 62-й минуте, но «фиалкам» быстро удалось сравнять счёт благодаря голу Джакомо Бонавентуры. Золотым для «молотобойцев» стал гол Джаррода Боуэна, забитый на 90-й минуте.

«Трудно подобрать слова для описания того, что мы сейчас чувствуем. Мы возвращаемся домой ни с чем, и мы просто разбиты», – заявил в интервью Sky Sport 30-летний левый защитник, по ходу матча ставший жертвой болельщиков «Вест Хэма», бросавших стаканы: «Я не буду никого судить, я просто надеюсь, что с виновниками разберутся», – прокомментировал инцидент итальянец.