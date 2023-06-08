Джо Коул: «Никогда не видел столько плачущих мужчин»

Бывший полузащитник «Вест Хэма» Джо Коул впечатлен победой клуба в финале Лиги конференций. Лондонцы вырвали победу на последней минуте благодаря голу Джаррода Боуэна в ворота итальянской «Фиорентины».

- Увидел настоящий взрыв эмоций, никогда не видел, чтобы плакали одновременно столько мужчин. Невероятно. Это одна из самых важных и красивых сцен в истории клуба, - цитирует слова Джо Коула BT Sport.

Напомним, что это был первый трофей «Вест Хэма» за сорок три года, в последний раз команда выигрывала турнир в 1980 году. Тогда это был Кубок Англии, «молотобойцы» обыграли в финале «Арсенал».