Зума: «Мы были уверены, что выиграем»

Французский защитник Курт Зума провел на поле в триумфальном для «Вест Хэма» финале Лиги конференций час, после чего был заменен. Но он, разумеется, в полной мере принял участие в празднованиях по поводу первого за сорок три года трофея, выигранного клубом.

- Все счастливы, мы веселимся. Мы были уверены, что этот матч можно выиграть. Было хорошее предчувствие. А сейчас пришло время заслуженно праздновать, - цитирует слова Зума BT Sport.

Победу клубу принес гол Джаррода Боуэна на 90-й минуте, его прекрасным пасом вывел на ударную позицию бразильский полузащитник Лукас Пакета.