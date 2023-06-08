Хатчисон: «Если это последняя игра Райса за «Вест Хэм», то она удалась на славу!»

Лондонский «Вест Хэм» в драматичной манере вырвал победу в Лиге конференций, и это был, возможно, последний матч в составе команды для защитника английской сборной Деклана Райса. Бывший полузащитник «Вест Хэма» Дон Хатчисон восторгается им и свершением клуба, который не выигрывал трофеи на протяжении сорока трех лет.

- Если это была последняя игра Деклана за «Вест Хэм», то она удалась на славу! Отличный способ попрощаться с клубом! - цитирует слова Хатчисона BT Sport.

В субботу состоится последний еврокубковый финал - Лиги чемпионов. В нем сыграют «Манчестер Сит» и «Интер».