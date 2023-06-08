Мойес выиграл свой второй трофей в карьере

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес стал победителем Лиги конференций, его команда вырвала победу на последней минуте игры с «Фиорентиной». Для «Вест Хэма» это был первый трофей в 21-м веке, да и в целом, команда не выигрывала кубки почти полвека.

Для шотландского специалиста это был второй трофей в карьере - первым был в 2013 году Суперкубок Англии, выигранный, впрочем, как наследие Алекса Фергюсона, который и рекомендовал его тогда руководству клуба. Мойес работает с «Вест Хэмом» с 2019 года.

Что до «Фиорентины», то она проиграла четыре из пяти проведенных еврокубковых финалов.