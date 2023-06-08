Мойес прокомментировал победу «Вест Хэма» в Лиге конференций

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес побеседовал с журналистами после триумфа своей команды в финале.

Представители Премьер-лиги обыграли итальянскую «Фиорентину» (2:1) благодаря голу Джаррода Боуэна на последних минутах.

«Фантастика. Я много лет в футболе, но такое происходит нечасто.

Лучший ли это момент в моей тренерской карьере? Должен сказать, что это так. Не так часто можно отпраздновать победный гол в финале, забитый в самом конце. Потрясающее чувство.

Если бы три года назад, когда я устраивался в «Вест Хэм», вы сказали мне, что всё сложится именно так, я бы назвал вас сумасшедшим», – заявил в интервью BT Sport шотландский специалист.