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Лига конференций

Бергоми – об игре «Вест Хэма» в финале Лиги конференций: «Это не футбол»

08 Июня 2023 • 00:49 Комментировать
Фиорентина
1:2
Вест Хэм
окончен

Бывший итальянский футболист Джузеппе Бергоми раскритиковал стиль игры «Вест Хэма».

«Молотобойцы» взяли верх в финале Лиги конференций над «Фиорентиной», победив со счётом 2:1, при этом «фиалки» значительно чаще били по воротам и владели мячом.

«Вест Хэм» явно нельзя назвать командой, играющей в футбол, – высказывается Бергоми, выступая на Sky Sport. – Как правило, они забивают со стандартов или после контратак. Сегодняшний пенальти был назначен после аута. Они просто бьют мяч вперёд», – заявил итальянец.

Победу «Вест Хэму» принёс гол Джаррода Боуэна на 90-й минуте финальной встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Вест Хэм Джузеппе Бергоми
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