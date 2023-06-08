Бергоми – об игре «Вест Хэма» в финале Лиги конференций: «Это не футбол»

Бывший итальянский футболист Джузеппе Бергоми раскритиковал стиль игры «Вест Хэма».

«Молотобойцы» взяли верх в финале Лиги конференций над «Фиорентиной», победив со счётом 2:1, при этом «фиалки» значительно чаще били по воротам и владели мячом.

«Вест Хэм» явно нельзя назвать командой, играющей в футбол, – высказывается Бергоми, выступая на Sky Sport. – Как правило, они забивают со стандартов или после контратак. Сегодняшний пенальти был назначен после аута. Они просто бьют мяч вперёд», – заявил итальянец.

Победу «Вест Хэму» принёс гол Джаррода Боуэна на 90-й минуте финальной встречи.