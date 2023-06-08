Боуэн – о победном голе в финале Лиги конференций: «Никогда не ощущал ничего подобного»

Футболист «Вест Хэма» Джаррод Боуэн поделился эмоциями после победы в финале Лиги конференций (2:1).

Именно англичанин стал автором победного мяча в ворота «Фиорентины», отличившись на 90-й минуте.

«Конечно, я мечтал забить в финале, но победный гол на последних минутах – это просто нечто. Я едва не заплакал от счастья, когда праздновал.

Наша команда, включая меня, провела не лучший сезон, и мы так рады, что подарили нашим болельщикам эту победу.

Это была важнейшая игра в моей карьере, и я никогда не ощущал ничего подобного», – высказался в интервью BT Sport один из героев финальной встречи.