«Фиорентина» проиграла четвёртый из пяти еврокубковых финалов

«Фиорентина» вновь потерпела неудачу в финале на европейской арене.

«Фиалки» уступили английскому «Вест Хэму» в финале Лиги конференций (1:2), пропустив решающий гол на 90-й минуте. Как отмечает Opta, для «Фиорентины» это четвёртое поражение в пяти финалах еврокубков за всю историю. Ранее команда проигрывала в решающих матчах Кубка европейских чемпионов (в 1957 году), Кубка обладателей кубков (1962) и Кубка УЕФА (1990). Единственным исключением стал финал Кубка обладателей кубков – 1960/61, в котором была одержана победа над шотландским «Рейнджерс» (4:1 по сумме двух поединков).