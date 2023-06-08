«Вест Хэм» выиграл свой первый трофей за 43 года

«Вест Хэм» стал победителем Лиги конференций.

В финале лондонцы обыграли итальянскую «Фиорентину» (2:1). Победный мяч «молоботойцев» был забит на 90-й минуте усилиями Джаррода Боуэна. Для «Вест Хэма» это первый крупный трофей с далёкого 1980 года (тогда был завоёван Кубок Англии) и первый крупный еврокубковый трофей в истории. Ранее на европейской арене команда добивалась триумфа лишь в Кубке обладателей Кубков (сезон-1964/65) и Кубке Интертото (1999).

Напомним, что на пути к финалу Лиги конференций – 2022/23 «Вест Хэм» одолел нидерландский АЗ (3:1), бельгийский «Гент» (5:2) и кипрский АЕК (6:0).