Бенрахма – первый за 36 лет алжирец, забивший в финале еврокубков

Вингер «Вест Хэма» Саид Бенрахма помог своей команде одержать победу в Лиге конференций.

27-летний игрок «молотобойцев» отличился на 62-й минуте матча против «Фиорентины», установив на табло счёт 1:0. Встреча завершилась победой английского коллектива со счётом 2:1. По данным Opta, Бенрахма стал первым с 1987 года алжирцем, забившим в финале крупного еврокубка. 36 лет назад это сделал Рабах Маджер, чей гол помог «Порту» одолеть «Баварию» в финале Кубка европейских чемпионов (2:1).

Для Бенрахма сегодняшнее взятие ворот стало 12-м в 51-м поединке нынешней кампании во всех турнирах.