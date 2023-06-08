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Лига конференций

«Вест Хэм» на 90-й минуте забил победный гол и сломил «Фиорентину» в финале Лиги конференций

08 Июня 2023 • 00:01 Комментировать (4)
Фиорентина
1:2
Вест Хэм
окончен

«Фиорентина» и «Вест Хэм» схлестнулись в финале Лиги конференций. Решающая битва за трофей состоялась 7 июня в Праге на стадионе «Фортуна Арена».

Протокол игры  
Фиорентина1:2Вест Хэм
  62'Бенрахма Саид (0:1)
(1:1) Бонавентура Джакомо67'  
  90'Боуэн Джаррод (1:2)
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМиленкович Никола  75'Раньери Лука 84' (Роша Игор II ( 84') Бираги КристианоАмрабат Софьян  85'Мандрагора Роландо  66' 90' (Барак Антонин ( 90') Бонавентура ДжакомоГонсалес НиколасЙович Лука 46' (Кабрал Артур ( 46') Куаме Кристиан 62' (Сапонара Риккардо ( 62')
Запасные: Черофолини МикелеМартинес Лукас IIИконе ЖонатанБьянко АлессандроДункан Альфред  79'Брекало ЙосипТерзич АлексаВенути Лоренцо
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирЗума Курт 61' (Керер Тило ( 61') Агер Наиф  53'Эмерсон ПалмиериСоучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродПакета ЛукасБенрахма Саид  31' 76' (Форнальс Пабло ( 76') Антонио Майкл 90' (Огбонна Анджело ( 90')
Запасные: Лансини МануэльДжонсон БенИнгс ДэнниКорне МаксвеллФабьянски ЛукашДивин МубамаДаунс ФлиннКрессуэлл АаронФредди Поттс
07 июня. Стадион "Фортуна Арена".

 

Второй в истории финал Лиги конференций вновь вместил в себя итальянскую команду. Напомним, что исторический первый розыгрыш выиграла «Рома» Жозе Моуринью, переборовшая в финале «Фейеноорд». Теперь же «Фиорентине» предстояло сразиться с английским «Вест Хэмом», чтобы оставить трофей Лиги конференций на территории Италии. В этом сезоне итальянцы вообще хороши, в финалах всех трёх еврокубков участвуют команды из этой страны.

Ещё до матча накал страстей распалили болельщики, устроившие потасовки в Праге, а игроки поддержали их на поле. Запредельное количество борьбы, столкновений, высочайшая плотность и постоянный прессинг. Естественно, созидание в таких условиях хромало у обеих команд. Побольше владела мячом и контролировала ситуацию «Фиорентина», но единственный удар в створ ворот за первые 45 минут матча в активе «Вест Хэма».

Однако опаснее атаковали всё же «фиалки». Им удалось и первый «пожар» зажечь, когда Додо выскочил на диагональ и пробил из хорошей позиции, но попал в защитника, и даже гол забить: Лука Йович мастерски сыграл на добивании после удара Куаме, пробив Ареола, правда, сделал это из офсайда. В итоге команды переиграли семь минут к первому тайму, на табло так и горели нули, и не было предпосылок для открытой игры во второй половине финала.

Распалил вязкую и очень боевую игру только случай. Боуэн в штрафной площади принял мяч на грудь, а затем Бираги задел его рукой. Арбитр ушёл смотреть повтор и вернулся с неутешительным для итальянцев вердиктом – «Вест Хэм» получил пенальти из ничего. Саид Бенрахма отличился мощным и точным ударом с 11 метров – 0:1. Но этот гол взбодрил скорее «Фиорентину», уже через пять минут итальянцы сравняли счёт.

Амрабат из центрального круга вырезал диагональ на Гонсалеса, Нико перевисел Эмерсона и сделал скидку на Бонавентура, а Джакомо вторым касанием вонзил мяч под дальнюю штангу – 1:1. Всплеск активности и ничейный счёт, далее команды успокоились и вновь закрылись. Вязкий финал Лиги конференций перетекал уже в овертайм, но тут возразили Пакета и Боуэн. Первый из центра поля отдал пас на ход второму, Джаррод из-за спин защитников выскочил на рандеву с голкипером и протолкнул-таки мяч в угол – 1:2. На 90-й минуте случился решающий гол.

«Вест Хэм» побеждает в финале Лиги конференций и забирает трофей из Италии. Кстати, пока итальянские клубы проиграли два финала из двух. Назревает и третья неудача, «Манчестер Сити» на бумаге гораздо сильнее «Интера».

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Фиорентина Вест Хэм
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Комментарии (4)
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Barcelona-Champions
08 Июня 2023 в 01:13
Боуэн, возможно, не совсем Майкл Оуэн, но в глазах болельщиков Вест Хэма сейчас он может быть и круче, в ранге новой легенды клуба:)
CELTIC FROST
08 Июня 2023 в 00:35
Матч был получше, чем финал ЛЕ. Ни капли не сомневался в способностях Мойеса - в их ограниченности) Играть с таким составом в такой футбол - еще надо постараться) Но - оффсайд в первом тайме - был, пенальти - был, Хэм не виноват. что у него такие болелы, что Фиора не реализовала свои немногочисленные моменты, что пропускала ответные выпады, обзырянилась в концовке и ничего не создала за 8 добавленных минут.
Barcelona-Champions
08 Июня 2023 в 01:08
Ну вот если прочитать твой текст, не таким уж и жестоким кажется футбол⚽😊 В целом, обе команды были достойны друг друга, равные по силам, как я предполагаю. Так что все относительно закономерно.
ингерман
08 Июня 2023 в 00:04
ай вестхэмы празнуют спустя 58 лец.. наши поздравки англам.. это была славная бицва.. )))
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