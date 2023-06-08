«Вест Хэм» на 90-й минуте забил победный гол и сломил «Фиорентину» в финале Лиги конференций

«Фиорентина» и «Вест Хэм» схлестнулись в финале Лиги конференций. Решающая битва за трофей состоялась 7 июня в Праге на стадионе «Фортуна Арена».

Второй в истории финал Лиги конференций вновь вместил в себя итальянскую команду. Напомним, что исторический первый розыгрыш выиграла «Рома» Жозе Моуринью, переборовшая в финале «Фейеноорд». Теперь же «Фиорентине» предстояло сразиться с английским «Вест Хэмом», чтобы оставить трофей Лиги конференций на территории Италии. В этом сезоне итальянцы вообще хороши, в финалах всех трёх еврокубков участвуют команды из этой страны.

Ещё до матча накал страстей распалили болельщики, устроившие потасовки в Праге, а игроки поддержали их на поле. Запредельное количество борьбы, столкновений, высочайшая плотность и постоянный прессинг. Естественно, созидание в таких условиях хромало у обеих команд. Побольше владела мячом и контролировала ситуацию «Фиорентина», но единственный удар в створ ворот за первые 45 минут матча в активе «Вест Хэма».

Однако опаснее атаковали всё же «фиалки». Им удалось и первый «пожар» зажечь, когда Додо выскочил на диагональ и пробил из хорошей позиции, но попал в защитника, и даже гол забить: Лука Йович мастерски сыграл на добивании после удара Куаме, пробив Ареола, правда, сделал это из офсайда. В итоге команды переиграли семь минут к первому тайму, на табло так и горели нули, и не было предпосылок для открытой игры во второй половине финала.

Распалил вязкую и очень боевую игру только случай. Боуэн в штрафной площади принял мяч на грудь, а затем Бираги задел его рукой. Арбитр ушёл смотреть повтор и вернулся с неутешительным для итальянцев вердиктом – «Вест Хэм» получил пенальти из ничего. Саид Бенрахма отличился мощным и точным ударом с 11 метров – 0:1. Но этот гол взбодрил скорее «Фиорентину», уже через пять минут итальянцы сравняли счёт.

Амрабат из центрального круга вырезал диагональ на Гонсалеса, Нико перевисел Эмерсона и сделал скидку на Бонавентура, а Джакомо вторым касанием вонзил мяч под дальнюю штангу – 1:1. Всплеск активности и ничейный счёт, далее команды успокоились и вновь закрылись. Вязкий финал Лиги конференций перетекал уже в овертайм, но тут возразили Пакета и Боуэн. Первый из центра поля отдал пас на ход второму, Джаррод из-за спин защитников выскочил на рандеву с голкипером и протолкнул-таки мяч в угол – 1:2. На 90-й минуте случился решающий гол.

«Вест Хэм» побеждает в финале Лиги конференций и забирает трофей из Италии. Кстати, пока итальянские клубы проиграли два финала из двух. Назревает и третья неудача, «Манчестер Сити» на бумаге гораздо сильнее «Интера».